LA PROFEZIA DI ALDO CAZZULLO: "BERLUSCONI FARÀ IL GOVERNO CON SALVINI E MELONI E SARÀ L'AGO DELLA BILANCIA DI QUESTA MAGGIORANZA MA POTREBBE ANCHE CAMBIARE OPINIONE IN FUTURO E GUARDARE ALTROVE” – "IL NOSTRO PAESE HA UN DEBITO PUBBLICO CHE SUPERA I 2000 MILIARDI. IN EUROPA COMANDANO SCHOLZ, MACRON E LA VON DER LEYEN CHE È CATTIVISSIMA" (E APPARTIENE AL PPE, LO STESSO GRUPPO DI BERLUSCONI)

Da liberoquotidiano.it

BRUNO VESPA E SILVIO BERLUSCONI

Aldo Cazzullo su la7 ai microfoni della "Maratona Mentana" spiega quali sono gli scenari che emergono da questa tornata elettorale che ha visto una affermazione netta del centrodestra sul centrosinistra. L'editorialista del Corriere parla della vittoria della Meloni e di fatto spiega quali saranno gli equilibri su cui si dovrà muovere la leader di Fratelli d'Italia soprattutto in Europa.

E lo fa ricordando alla Meloni qual è la situazione delle casse del Paese e quali sono i king maker in Europa: "Il nostro Paese ha un debito pubblico che supera i 2000 miliardi e questo la Meloni lo sa. Ma va anche ricordato un altro aspetto: in Europa per fortuna non comanda Orban ma comandano Sholz, Macron e la Von der Leyen che è cattivissima ma con cui la Meloni dovrà avere a che fare".

aldo cazzullo

Poi rispondendo a Mentana che gli fa notare che la Von der Leyen fa parte dello stesso gruppo di cui fa parte Forza Italia in Europa, Cazzullo si lancia in una profezia: "È vero, Berlusconi sarà l'ago della bilancia di questa maggioranza e di fatto potrebbe anche cambiare opinione in futuro e guardare altrove. Farà il governo con Salvini e Meloni, ma, ripeto, in futuro potrebbe cambiare idea".

SILVIO BERLUSCONI SILVIO BERLUSCONI BRUNO VESPA E SILVIO BERLUSCONI