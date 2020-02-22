LA PROFILASSI DI MEDIASET: OBBLIGO TAMPONE PER I GIORNALISTI INVIATI NELLE AREE A RISCHIO CORONAVIRUS – LA DECISIONE A TUTELA DEI LAVORATORI DELLA SEDE DI COLOGNO MONZESE

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(ANSA) I giornalisti inviati nelle aree a rischio coronavirus dovranno essere sottoposti a tampone prima di poter rientrare in azienda. Lo ha deciso – secondo quanto si apprende – Mediaset a tutela dei lavoratori della sede di Cologno Monzese

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