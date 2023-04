PRONTI A METTERVI COMODI SUL DIVANO? SU AMAZON PRIME VIDEO ARRIVA “CITADEL”! LA SERIE TV È UNA VERSIONE SPY DELLA CELEBRE SAGA AVENGERS. I PROTAGONISTI, RICHARD MADDEN, PRIYANKA CHOPRA JONAS E STANLEY TUCCI, INTERPRETERANNO IL RUOLO DI SPIE CON LO SCOPO DI SALVARE IL MONDO – DALLA SERIE TV “MADRE” SEGUIRANNO DEI CAPITOLI COLLEGATI MA DIVERSI PER OGNI PAESE: IN ITALIA RECITERANNO MATILDA DE ANGELIS, MAURIZIO LOMBARDI E FILIPPO NIGRO…

Estratto dell’articolo di Stefania Ulivi per il “Corriere della Sera”

CITADEL 1

A volerla sintetizzare, si potrebbe raccontare Citadel, la serie in arrivo su Prime Video dal 28 aprile, come una versione spy della saga Avengers. Ma i fratelli Anthony e Joe Russo, menti creative di una parte consistente dell’Universo cinematografico Marvel, e produttori con la loro Agbo di Citadel, non hanno nessuna intenzione di farla facile.

L’operazione, hanno spiegato, è piuttosto ambiziosa. Non solo fare di Mason Kane e Nadia Sinh (Richard Madden e Priyanka Chopra Jonas) la coppia di agenti segreti più fenomenale di sempre, grazie alla sapiente guida di Bernard Orlick (Stanley Tucci).

CITADEL 2

Ma di dare vita a un franchise globale, un universo narrativo spalmato su diversi capitoli di Citadel, ovvero un’agenzia indipendente di spionaggio internazionale, nata nei primi decenni del secolo scorso con l’obiettivo salvare il mondo dalle trame della misteriosa associazione Manticore.

Ogni serie, quella americana, quelle in arrivo indiana e italiana, ha i suoi protagonisti e sviluppi narrativi: la nostra, diretta da Arnaldo Catinari, è con Matilda De Angelis, Maurizio Lombardi, Filippo Nigro. L’obiettivo, se il pubblico della piattaforma risponderà positivamente, è creare sempre maggiori connessioni. Come, appunto, succede con gli eroi Marvel.

CITADEL 4

[…] Mason, Nadia & C. non hanno superpoteri, certo «ma capacità e talenti decisamente superiori a quelli delle persone comuni. Ma le similitudini con gli Avengers finiscono qui. È un racconto più spigoloso, ambientato in un futuro prossimo, dove la tecnologia permette, per esempio, di cancellare la memoria dei personaggi. Il conflitto è tra un’organizzazione che agisce per preservare il bene delle persone e un’altra al servizio di un’elite, come capita anche nella realtà». […]

