PRONTI PER L’ULTIMA BOMBASTICA STAGIONE DI “THE CROWN”? – LA SERIE CHE HA PORTATO GLI SCAZZI DELLA FAMIGLIA REALE INGLESE NELLE CASE DI TUTTI GIUNGE AL TERMINE DOPO 36 EPISODI E UNA SPESA DI 407 MILIONI DI STERLINE – SARÀ IL CAPITOLO PIÙ DRAMMATICO, CON LA MORTE DI DIANA E GLI EVENTI PIÙ RECENTI CHE HANNO SCONVOLTO I WINDSOR – SI AGGIUNGONO ANCHE LE LICENZE DELLO SCENEGGIATORE, CHE SI È INVENTATO LE APPARIZIONI DEL FANTASMA DI DIANA… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Paola De Carolis per il “Corriere della Sera”

the crown stagione 6 9

Diana ha divorziato. Alla ricerca di un nuovo ruolo, incontra il premier Tony Blair ma alla regina non piace l’idea di dare alla principessa mansioni ufficiali. O dentro o fuori. Carlo è impegnato con Camilla: vuole che la sua amata sia accettata dal casato e dal pubblico.

William e Harry si trovano a cavallo tra due mondi: da una parte le tradizioni dei Windsor, dall’altra le gite in macchina con una madre che li adora e i soggiorni nelle ville di amici facoltosi, come Mohammed Al Fayed. È l’estate del 1997. Diana a breve morirà, scioccando il mondo e cambiando per sempre la famiglia reale e il suo rapporto con il Paese.

the crown stagione 6 8

La sesta serie di The Crown , l’ultima, arriva ai nostri giorni: è la conclusione di una saga che partendo dal matrimonio di Elisabetta e Filippo ha portato le avventure della famiglia reale — non senza qualche esagerazione — nelle case di tutti. Con 36 episodi e un budget di 407 milioni di sterline, The Crown è fenomeno internazionale: se è vero che ai Windsor non è mai piaciuto — «è trolling con un budget hollywoodiano», avrebbe detto Carlo — lo è anche che la nuova generazione ha riscoperto quel capitolo di storia che l’era di Elisabetta II rappresenta.

the crown stagione 6 5

I dieci episodi finali — i primi quattro saranno a disposizione dal 16 novembre, il resto il 14 dicembre — saranno forse i più difficili per Carlo, William e Harry: lo sceneggiatore Peter Morgan, che per il suo lavoro precedente, come F rost/Nixon e The Audience , era stato insignito dalla regina del titolo di Commander of the Order of the British Empire , non si è risparmiato qualche volo di fantasia, tanto che stando a indiscrezioni il fantasma di Diana appare sia alla sovrana, sia a Carlo.

the crown stagione 6 13

È facile immaginare le polemiche che accompagneranno la serie e allo stesso tempo la golosità con la quale verranno consumati i vari episodi, i quali regalano anche l’amore ai tempi dell’università tra William e Kate (interpretata da Meg Bellamy, un’attrice al suo debutto).

the crown stagione 6 12

[…] Carlo e Camilla, oggi re e regina, tornano a quello che è stato forse il loro momento peggiore, l’antipatia e la rabbia che i sudditi provarono nei loro confronti dopo la tragica morte di Lady D. […]

the crown stagione 6 4 the crown stagione 6 2 the crown stagione 6 1 the crown stagione 6 10 the crown stagione 6 11 the crown stagione 6 7 the crown stagione 6 3 the crown 6 the crown 3 the crown 2 the crown stagione 6 6