PROVACI ANCORA, PETRECCA! DOPO LA FIGURACCIA DEL TELEVIDEO SUL FILM "IO CAPITANO" ISPIRATO A SCHETTINO, LA GAFFE SU RAINEWS24, DOVE È ANDATA IN ONDA LA VERSIONE SBAGLIATA DELLA STRISCIA “PILLOLE DI POESIA” - L'ATTRICE LUCE CARDINALE, NIPOTE DI CLAUDIA CARDINALE, SI LASCIA SCAPPARE UNA SONORA IMPRECAZIONE: “AFFANCULO, HO SALTATO LA RIGA” – SIA RAINEWS24 CHE IL TELEVIDEO SONO DIRETTI DA PAOLO PETRECCA…. – VIDEO

Luce Cardinale a Rainews colpisce ancora. Stavolta va in onda la clip (registrata sbagliata) e attribuiamo subito un “ah, fffanculo, ho saltato la riga” a Robert Frost pic.twitter.com/oRCznv6A9f — Lisa Di Giuseppe (@sallisbeth) March 12, 2024

Estratto dell’articolo di Gaia Martino per www.fanpage.it

Luce Cardinale questa mattina di martedì 12 marzo nel leggere una poesia di Robert Frost durante la trasmissione ‘Pillole di Poesia' in onda su RaiNews24 si è resa protagonista di una gaffe divenuta virale. L'attrice è inciampata in un errore di lettura ed ha pronunciato sorridendo un ‘Va*an*ulo, ho saltato una riga'. Stando a quanto apprende LaPresse, l'errore è andato in onda a causa di un "incidente tecnico" dovuto "a un errore di montaggio".

Luce Cardinale è diventata virale con la gaffe andata in onda nello spazio quotidiano di Rai News 24 dedicato alle poesie su temi di attualità. L'attrice, nipote della celebre Claudia Cardinale, mentre leggeva una poesia di Robert Frost durante la trasmissione ‘Pillole di poesia‘ si è lasciata scappare un "Va**anculo". Si sarebbe trattato di uno sfogo nato a seguito l'errore nella lettura: "Ho saltato una riga" ha infatti aggiunto prima di sorridere e riprendere la poesia.

In molti su X si sono chiesi perché l'episodio non fosse stato tagliato dalla regia prima della messa in onda. LaPresse ha, per questo motivo, chiarito che si è trattato di un ‘incidente tecnico', o meglio, un errore nel montaggio. [...]

La gaffe non è sfuggita ai telespettatori che stanno commentando in queste ore quanto accaduto e andato in onda, senza tagli. Vittorio di Trapani, presidente FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana) pochi minuti fa ha commentato su X (ex Twitter) l'episodio lamentando la scarsa attenzione in casa Rai News 24: "Tra poco più di 1 mese Rainews compirà 25 anni. Testata che ha fatto delle credibilità il proprio punto forte, grazie all’impronta data da Roberto Morrione. Ha ragione il CdR: siamo alla terza figuraccia in pochi giorni, chi pagherà i danni di reputazione di errori così gravi?".

PER IL TELEVIDEO IO CAPITANO DI GARRONE PARLA DI SCHETTINO

