il post con ilary blasi e Michela Quattrociocche da rinaldi al quirinale

Un like di Francesco Totti ad una foto in cui è presente Ilary Blasi. L’immagine è diventata subito virale ed ha scatenato vari commenti tra chi spera in un ritorno di fiamma tra i due e chi invece si chiede il perché del gesto dell’ex capitano della Roma.

La foto è stata postata da Vincenzo Rinaldi, proprietario del ristorante ‘Rinaldi al Quirinale’. Nell’immagine Ilary Blasi è in compagnia di alcune amiche tra cui l’attrice Michela Quattrociocche. Tra i vari like è spuntato anche quello di Totti, e non è passato inosservato viste le recenti schermaglie tra i due […]

