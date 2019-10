NUDA ALLA META - ROSHELLE (CHI?) SI PRESENTA ALLA PREMIERE DI HUSTLERS COME MAMMA L’HA FATTA: AVEVA SOLO UN PERIZOMA COLOR CARNE, PRATICAMENTE INVISIBILE, E UN ABITO A RETE CON MAGLIE MOLTO LARGHE - L'EX PUPILLA DI FEDEZ A ''XFACTOR'', NOTA PER MOSTRARE IL CULO IN OGNI LUOGO, IN OGNI LAGO E IN OGNI SOCIAL, E' ORA UNA DELLE ''RAGAZZE DI PORTA VENEZIA'' – VIDEO