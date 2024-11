PER UN PUGNO DI DOLLARI - CHE CONSEGUENZE AVRÀ L'INCONTRO TRA MIKE TYSON E LO YOUTUBER JAKE PAUL, TRASMESSO SU NETFLIX, SUL MONDO DEGLI EVENTI SPORTIVI LIVE? PER IL "TELEGRAPH", SARÀ UN TERREMOTO: "È UN EVENTO CHE STABILISCE NUOVI CONFINI PER LA FUSIONE TRA SPORT E SOAP OPERA. LA PIATTAFORMA STREAMING È INTERESSATA SOLO AI GRANDI EVENTI. PREFERISCE GLI OCCHI E I DOLLARI PIUTTOSTO CHE L’ECCELLENZA E LA COMPETIZIONE…"

L’incontro di boxe tra Mike Tyson e Jake Paul si terrà stasera su Netflix. Il Telegraph avverte sui possibili rischi dell’ingresso di Netflix nella riproduzione di eventi sportivi live. Al di là delle questioni di marketing legata al personaggio Tyson che, comunque vada, si beccherà 20 milioni di dollari per massimo 16 minuti di azione.

Il punto è che si tratta di “un evento che stabilisce nuovi confini per la fusione tra sport e soap opera“. Infatti, il Telegraph continua:

“Con l’ingresso di Netflix nello sport in diretta, è anche un evento che cambierà ulteriormente il panorama delle trasmissioni sportive ben oltre gli Stati Uniti. Perché non ci sono dubbi, la maggior parte delle persone sotto i 25 anni in questo paese è quasi certamente più consapevole e interessata a ciò che accadrà in Texas questo fine settimana rispetto, ad esempio, alla vera e propria competizione sportiva d’élite a Twickenham tra Inghilterra e Sudafrica (partita di rugby, ndr) . O alla serie di cricket Twenty20 in corso dell’Inghilterra contro le Indie Occidentali. O alla Billie Jean Cup e alle finali dell’Atp World Tour nel tennis“.

L’INTERESSE DI NETFLIX PER I SINGOLI EVENTI SPORTIVI HA UN MOTIVO

Netflix non si ferma certo alla boxe. “Quest’anno trasmetterà anche due partite della Nfl il giorno di Natale e, con un costo di 5 miliardi di dollari in 10 anni, diventerà il nuovo presentatore degli eventi regolari di Raw della World Wrestling Entertainment a partire da gennaio“.

Anche la Ufc (l’Ultimate Fighting Championship) si aspetta che Netflix partecipi alla vendita dei diritti tv il prossimo anno, quando scadrà l’attuale accordo con Espn.

Tuttavia, l’interesse della piattaforma di streaming non si concentra sulle competizioni di lunga durata. “Il loro interesse è rivolto ai grandi eventi piuttosto che a un intero programma di campionato. «Non dirò mai mai, ma dirò che in questo momento siamo nel settore degli eventi dal vivo, alcuni di quegli eventi sono sport», ha affermato l’amministratore delegato di Netflix, Ted Sarondos. «C’è qualcosa di molto interessante ed emozionante quando il mondo si riunisce per guardare la stessa cosa nello stesso momento. Non lo fanno molto spesso. Ecco cosa lo rende così speciale»“.

Una dichiarazioni d’intenti in piena regola. «A differenza principale tra l’evento e la stagione completa è in realtà l’aspetto economico. La distribuzione è un’attività con margini piuttosto bassi negli sport di lega», conclude Sarondos.

Nonostante lo spauracchio generale dell’ingresso di Netflix nel mondo degli eventi sportivi live, tutti gli esperti concordano nel dire che l’incontro Tyson-Paul farà grandi numero. Che equivale a dire che Netflix farà una barca di soldi.

“Se così fosse, la fusione di eventi sportivi creati ad hoc in quella che è diventata nota come “economia dell’attenzione” continuerà. E la preferenza per gli occhi e i dollari piuttosto che per l’eccellenza e la competizione“.

