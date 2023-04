DI PUNTO IN BLANCO – ALDO GRASSO TORNA SULLA NOTIZIA RIVELATA DA GIUSEPPE CANDELA SU DAGOSPIA DI AMADEUS ASCOLTATO DALLA DIGOS DI MILANO - IL CANTANTE E' ACCUSATO DI DANNEGGIAMENTO AGGRAVATO PER AVER PRESO A CALCI IL ROSETO MONTATO SUL PALCO DELL’ULTIMO FESTIVAL - "LA DIGOS? MA BLANCO È UN PERICOLOSO SOVVERSIVO? I DUETTI CON MAHMOOD VANNO “ATTENZIONATI”? L’INTERVENTO PARE SPROPORZIONATO…"

A LUME DI CANDELA

https://m.dagospia.com/a-lume-di-candela-ilary-blasi-e-furiosa-con-il-corriere-della-sera-la-scio-girl-si-sarebbe-351132

IL CASO BLANCO

BLANCO CHE DISTRUGGE TUTTO A SANREMO - MEME BY DEMARCO

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il Corriere della Sera

Di punto in Blanco. Nei giorni scorsi è circolata la notizia che Amadeus sarebbe stato sentito dalla Digos a Milano (notizia confermata dalla Questura). Il conduttore e direttore artistico del Festival è stato ritenuto persona informata sui fatti dalla procura della Repubblica di Imperia. Il cantante Blanco (al secolo Riccardo Fabbriconi) è accusato di danneggiamento aggravato per aver preso a calci, in un momento d’ira, il roseto montato sul palco dell’ultimo Festival per la sua «Isola delle rose».

amadeus

Di solito, la Digos si occupa di indagini che riguardano reati che possono mettere in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblico. Cosa avrà chiesto ad Amadeus? Blanco è un pericoloso sovversivo? La canzone «Brividi» contiene messaggi cifrati? I duetti con Mahmood vanno «attenzionati»?

In tutta onestà, l’intervento della Digos pare sproporzionato, forse Amadeus poteva essere interrogato in altro modo, con più rose e meno spine.

(...)

ALDO GRASSO blanco in dolce&gabbana