PUPO IN CONCERTO A MOSCA

Pupo, nome d’arte di Enzo Ghinazzi, si è esibito cantando al Cremlino in una iniziativa benefica con artisti locali (nei giorni in cui in Russia si tengono le elezioni presidenziali). L’artista ha cantato alcuni dei suoi grandi successi come “Gelato al cioccolato” e “Su di noi”.

«Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi» ha detto, un po’ in lingua locale e un po’ in italiano. Pupo cantato per quasi tre ore di concerto davanti al pubblico che gremiva l’immensa sala del Palazzo di Stato del Cremlino, in epoca sovietica sede dei congressi del Pcus, situato a poche centinaia di metri da quello presidenziale.

