PUPO, ZITTO E MOSCA! IL CONCERTO DI ENZO GHINAZZI, PREVISTO PER IL PROSSIMO 26 MARZO A SIAULIAI, IN LITUANIA, È STATO ANNULLATO DOPO LO SHOW DEL CANTANTE ITALIANO A MOSCA – GLI ORGANIZZATORI: “È UNA BUONA NOTIZIA PER TUTTI COLORO CHE NON SONO INDIFFERENTI ALL'AGGRESSIONE RUSSA ALL'UCRAINA” – LA REPLICA DI PUPO: “CREDO CHE CULTURA, ARTE E MUSICA NON DEBBANO SUBIRE ALCUN TIPO DI CENSURA. I SIGNORI LITUANI PARLANO DI INTOLLERANZA, MA IN QUESTO CASO MI PARE CHE GLI INTOLLERANTI SIANO LORO…” – VIDEO

Mosca. Palazzo del Cremlino. 15 marzo 2024. Il cantante italiano Pupo (Enzo Ghinazzi) canta qui in russo. Chi avrebbe immaginato qualche anno fa che anche questo avrebbe richiesto coraggio? pic.twitter.com/ZzG5pEnJPg — Valentina ??????? (@ValentinaMihay5) March 16, 2024

Estratto dell’articolo di www.liberoquotidiano.it

pupo - concerto a mosca

La Lituania cancella il concerto di Pupo dopo l'ultima esibizione del cantante italiano in Russia. L'artista avrebbe dovuto esibirsi il prossimo 26 marzo a Siauliai, ma la data è stata annullata in segno di protesta per la performance dei giorni scorsi al Cremlino.

Gli organizzatori, come riporta il Messaggero, hanno commentato questa decisione parlando di "una buona notizia per tutti coloro che non sono indifferenti all'aggressione russa all'Ucraina" e sottolineando la necessità di "chiudere le porte della Lituania a tutti gli artisti filo-russi".

PUPO IN CONCERTO A MOSCA

Prima dell'esibizione in Russia, invece, Pupo aveva detto che la sua presenza a Mosca voleva essere "un messaggio di pace". "Non parlo russo, ma il mio cuore è qui, con voi", ha detto il cantante al termine del concerto del 15 marzo davanti al pubblico del Cremlino. […]

Poi, venuto a conoscenza della decisione della Lituania, il cantante ha commentato: "Mi fecero capire che se avessi cantato al Cremlino, non avrei potuto cantare in Lituania. Con tutto il rispetto, posso prendere ordini dagli amici lituani? In vita mia non ho mai preso ordini da nessuno, ho sempre fatto quanto ritenevo giusto e opportuno. Io credo che cultura, arte e musica non debbano subire alcun tipo di censura".

PUPO IN CONCERTO A MOSCA

E, ancora: "C'è da dire una cosa, i signori lituani parlano di intolleranza, ma in questo caso mi pare che gli intolleranti siano loro, perché la Russia nemmeno mi ha mai messo di fronte a una scelta simile. Se i russi mi avessero detto la stessa cosa, non l'avrei accettata da uomo libero, artista libero e che ama e rispetta tutte le culture del mondo. Chiunque voglia impedire agli artisti di portare la loro arte e creatività nel mondo, non va d'accordo con me. Quindi sono molto felice".

pupo concerto al cremlino 9 pupo pupo putin pupo - concerto a mosca