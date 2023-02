PUPUS IN FABULA! LA TERZA SERATA DEL FESTIVAL VISTA DA PUPO: “NESSUNA CANZONE DEL FESTIVAL DI QUEST'ANNO RIMARRÀ NELLA STORIA O VARCHERÀ LA FRONTIERA. IL BRANO DI GRIGNANI "QUANDO MANCA IL FIATO? IN VINO VERITAS" - ANNA OXA? VISTO IL MOMENTO DI SMARRIMENTO CHE STA ATTRAVERSANDO, HO PENSATO DI ADATTARLE UNA LOCUZIONE: "ERRARE HUMANUM EST, PERSEVERARE È A OVEST" - "IL FIGLIO DI D'ALESSIO? UGUALE AL PADRE" - "NON MI SONO ENTUSIASMATO NEMMENO CON I MANESKIN…"

Lettera di Pupo a Dagospia

pupo

La nostra liaison epistolare, amico caro, sta diventando per me quasi una dipendenza. Chissà come farò quando il Festival sarà finito. Ma veniamo alla serata andata in onda ieri. È filata via liscia anzi, a tratti un po' noiosa. Nessuna polemica e nessun fuori programma degno di nota. Non mi sono entusiasmato nemmeno con I Maneskin.

Perciò, visto che hanno cantato tutti i cantanti in gara, mi sono concentrato, come ti avevo promesso, nell’ascolto delle canzoni. Premetto che non darò nessun voto, ma mi avvarrò della saggezza e l'ironia degli antichi. Per ogni canzone userò una locuzione o un proverbio latino più o meno famosi. Sarò un Pupo colto che credo sia il Top degli ossimori. Secondo me, meglio chiarirlo subito, nessuna canzone del Festival di quest'anno rimarrà nella storia o varcherà la frontiera.

Ecco la mia analisi.

1-Marco Mengoni-Due vite "Ad hoc"

2-Ultimo-Alba "Pecunia non olet"

3-Mr. Rain-Supereroi "Memento audere semper"

4-Lazza-Cenere "Carpe diem"

5-Tananai-Tango "Multi multa, Nemo omnia novit"

6-Madame-Il bene nel male "Bona mors est homini,vitae quale extinguit mala"

7-Rosa Chemical- Made in Italy "Alea iacta est"

gianluca grignani

8-Colapesce Dimartino-Splash "Repetita iuvant".

9-Elodie-Due "Bis dat qui cito dat"

10-Giorgia-Parole dette male "Nemo est perfectus"

11-Coma_Cose-L'addio "Malum est mulier sed necessarium"

12-Gianluca Grignani- Quando manca il fiato "In vino veritas"

13-Modà- Lasciami "Ab uno disce omnis"

14-Paola e Chiara-Furore "De gustibus non est disputandum"

15-LDA- Se poi domani "Talis pater,talis filius"

16-Ariete- Mare di guai "Gutta cavat lapidem"

17-Articolo 31- Un bel viaggio "Memento mori"

18-Mara Sattei- Duemilaminuti "Fiat lux"

19-Leo Gassmann- Terzo cuore "Cogito ergo sum"

anna oxa 5

20-Colla Zio-Non mi va "Fate vobis". Il macellaio del mio paese avrebbe detto "Fate bovis"

21-Levante- Vivo "More ferarum"

22-Cugini di Campagna- Lettera 22 "Morituri te salutant"

23-gIANMARIA-Mostro "Vade retro Satana"

24-Olly-Polvere "Memento,homo,quia pulvis es, et in pulverem revertis"

25- Anna Oxa- Visto il momento di smarrimento che, a mio avviso, sta attraversando, ho pensato di adattarle una locuzione. "Errare humanum est, perseverare è a ovest"

26-Will- Stupido "Risus abundat in ore stultorum"

27-Shari- Egoista "Ego sum, qui sum"

28-Sethu-Cause perse "Nomen omen"

Per il momento è tutto. Ad maiora.

pupo gianluca grignani abbraccia amadeus

anna oxa victoria dei maneskin a sanremo 2023 maneskin a sanremo 2023 maneskin a sanremo 2023

gianluca grignani terza serata sanremo pupo