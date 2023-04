PURE I FOTOGRAFI SARANNO SOSTITUITI DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE? - LE IMMAGINI FINTE DEL PAPA CON IL PIUMINO BIANCO E DI TRUMP IN GALERA SONO SOLO LA PUNTA DELL’ICEBERG DELLA RIVOLUZIONE CHE QUESTA TECNOLOGIA POTREBBE PORTARE – MOLTI SITI GIÀ USANO LE IMMAGINI PRODOTTE DALL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE CHE, A DIFFERENZA DI QUELLE SCATTATE DAI FOTOGRAFI O DISEGNATE DAGLI ILLUSTRATORI, SONO GRATIS…

Articolo di “Le Monde” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

I media e le aziende stanno iniziando a utilizzare immagini prodotte con il software di intelligenza artificiale Midjourney o Dall-E 2. I fotografi e gli illustratori sentono che i loro diritti e la loro remunerazione sono in pericolo – scrivono i giornalisti di Le Monde nel loro articolo

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump alle prese con gli agenti di polizia, Papa Francesco che indossa un piumino bianco, Emmanuel Macron nel bel mezzo di una manifestazione... Mentre le immagini create dall'intelligenza artificiale (AI) circolano sul Web da mesi, questi ultimi scatti, prodotti dalla versione più recente del software di generazione di immagini Midjourney, hanno suscitato una certa confusione.

Come i testi bluffanti del software ChatGPT, il realismo di queste immagini, per quanto fittizie, ha colpito il grande pubblico. Ma ha anche scosso il mondo dell'immagine, che ora è preoccupato per il futuro del lavoro di fotografi e illustratori.

Il fatto che i siti di stampa abbiano adottato questo strumento non li ha rassicurati. Le Figaro, ad esempio, ha utilizzato Midjourney per illustrare un articolo sul web il 26 marzo, per poi fare marcia indietro il giorno successivo e sostituirlo con una foto.

Il mensile So Foot, da parte sua, ha deciso di utilizzare il software in modo predefinito, per mancanza di risorse finanziarie, se non riesce a trovare una foto soddisfacente. "Su 6.000 contenuti pubblicati da novembre [2022], abbiamo utilizzato Midjourney una dozzina di volte, specificandolo", afferma Pierre Maturana, il direttore editoriale.

"Siamo un media minimalista, con mezzi minimi", concorda Pablo Pillaud-Vivien, caporedattore della rivista Regards, che utilizza anch'essa l'AI. Il 25 marzo anche il quotidiano svizzero Blick ha fatto il grande passo, dichiarando che "nessuna delle persone che appaiono in questa foto generata dall'intelligenza artificiale esiste".

La tendenza sta interessando anche la comunicazione e la pubblicità: la prima pagina dell'ultimo Récréa Mag, il calendario culturale di Grenoble, pubblicato nell'ottobre 2022, è stata "disegnata" utilizzando Midjourney, così come il manifesto dello Schiaccianoci del San Francisco Ballet alla fine del 2022.

All'inizio di marzo, Coca-Cola ha invitato gli utenti di Internet a utilizzare Dall-E 2 - un software sviluppato da OpenAI, il creatore di ChatGPT, e un concorrente di Midjourney - per generare creazioni, le migliori delle quali saranno utilizzate dal marchio.

Altri hanno già posto dei limiti precisi: il quotidiano Libération non utilizzerà "immagini generate dall'IA, se non per argomenti direttamente collegati all'IA". Questa linea è simile a quella di Le Monde, dove è vietata anche la pubblicazione di immagini di notizie prodotte dalle IA. Il New York Times, da parte sua, ha indicato in un banner rosso che l'illustrazione di un articolo sull'IA è stata... "generata da un'IA".

Anche nelle potenti banche di immagini stanno emergendo strategie opposte. Getty Images ha annunciato nel settembre 2022 di rifiutarsi di archiviare fotografie create con l'IA, mentre Shutterstock ha avviato una partnership con OpenAI a partire dal 2021: la banca di immagini permette al software Dall-E di essere addestrato sul proprio database e mette a disposizione dei propri clienti il generatore di immagini.

L'ascesa di Midjourney, Dall-E 2, Stable Diffusion o Imagen (Google) è, per alcuni, "catastrofica" dal punto di vista economico, secondo le parole di Stéphanie Le Cam, direttrice della Ligue des auteurs professionnels.

L'intelligenza artificiale porterà probabilmente all'emergere della "creazione veloce", come la "moda veloce" nella moda: i prezzi saranno abbattuti", dice. I clienti si chiederanno perché pagare 500 euro per la copertina di un libro quando, con un abbonamento mensile di 20 euro a un software, possono illustrare l'intera collezione.

"Ci stiamo rimettendo due volte", dice il fotoreporter Boby. Rischiamo di essere sostituiti e usiamo le nostre foto per alimentare il database di formazione del software. Sembra un buffet a volontà. Alcuni artisti famosi, come l'illustratore di carte da gioco Magic Greg Rutkowski, si sono persino lamentati del fatto che il loro lavoro viene imitato dal software, che può generare un'immagine "nello stile" di un designer.

"Ho trovato 22.000 voci in Midjourney per immagini con il mio nome", ha dichiarato Jean-Baptiste Monge su Facebook. Questo illustratore, noto per i suoi troll, è membro di Egair, un gruppo di professionisti che chiede una "regolamentazione" e il divieto di utilizzare software sulle immagini senza il "consenso" del loro autore.

Allo stesso modo, Stéphanie Le Cam considera "delirante" l'idea di concedere agli artisti solo un diritto di "opt-out", che autorizza l'uso delle loro immagini a meno che non si oppongano. Tuttavia, questo è il regime che si applica, ha stabilito la Commissione europea il 31 marzo, basandosi sulla direttiva UE sul copyright del 2019. Il ministro francese per la Transizione digitale, Jean-Noël Barrot, non si oppone all'idea di nuove misure legate al diritto d'autore nell'IA, ma non al regolamento europeo "AI Act" attualmente in discussione.

Per molti, tra cui Thierry Maillard, direttore legale dell'ADAGP, la società per la gestione dei diritti d'autore nelle arti grafiche e plastiche, "c'è la questione della remunerazione" delle immagini utilizzate per addestrare l'IA. L'idea ricorda i "diritti di prossimità" negoziati dai media per l'utilizzo di estratti dei loro contenuti da parte di Google o Facebook. Ma cosa otterrebbe ogni artista?

"Non dovremmo scambiare un diritto d'autore con un diritto di remunerazione a buon mercato", avverte Stéphanie Le Cam, che è aperta a "negoziati di trasferimento". Il contratto tra Shutterstock e OpenAI prevede quindi una "remunerazione", ma di importo ignoto... Nel frattempo, alcuni editori e media invitano a rifiutare le creazioni dell'IA in una "carta collettiva".

A lungo termine, che impatto avrà questo software sulle immagini? "Non possiamo negare che questo strumento esista, deve essere utilizzato per stimolare una dinamica creativa", afferma Pillaud-Vivien. Adobe, l'editore del famoso software grafico Photoshop, ha lanciato Firefly, presentato come un assistente per l'editing delle immagini.

Alcuni hanno una visione più cupa: "I giovani vorranno ancora frequentare la scuola d'arte? Per il fotografo svizzero Niels Ackermann, "il vero problema non è finanziario, ma filosofico, è il rapporto con la realtà". E, in un mondo "in cui il falso potrebbe presto essere ovunque", i media potrebbero, paradossalmente, rafforzare la loro "raison d'être" diventando rifugi in cui le fotografie sono reali...