PURE I TELEMORENTI STANNO ABBANDONANDO LA TV GENERALISTA - I DATI NEI PRIMI TRE MESI DELL’ANNO FOTOGRAFANO UN FUGONE DI SPETTATORI DA RAI, MEDIASET E LA7, SOPRATTUTTO DA TG, APPROFONDIMENTI E QUASI TUTTI GLI SHOW – IL TOTALE DEGLI ASCOLTI TV CALA DEL 15% E I TELEGIORNALI TRACOLLANO: IL TG1 PERDE OLTRE MEZZO MILIONE DI SPETTATORI, PIÙ DEL DOPPIO DEL TG5. QUASI 300MILA SPETTATORI ABBANDONANO IL TG2 MENTRE IL TG3 LASCIA PER STRADA IL 12% DI SPETTATORI – I GIOVANI SI SONO ROTTI LE PALLE DEL PALINSESTO RIGIDO E…

Estratto dell’articolo di Michela Tamburrino per “La Stampa”

telegiornali

Profondo rosso. I dati degli ascolti della tv generalista dei primi tre mesi dell'anno (per l'esattezza il lasso di tempo analizzato per La Stampa dallo Studio Frasi va dal 1 gennaio al 18 marzo, 11 settimane, 77 giorni) non disegnano una tv in buona salute. E mal comune non fa mezzo gaudio: pure se le perdite sono condivise tra Rai, Mediaset e La 7 la condizione generale non migliora.

dati audience telegiornali 2

Vanno male i tg, gli approfondimenti, quasi tutti gli show. A testimonianza dell'emorragia di telespettatori, soprattutto i più giovani, verso altre forme di comunicazione. «Il totale degli ascolti tv - dice il professor Francesco Siliato, media analist - cala del 15% rispetto all'anno passato. Le tv generaliste perdono inesorabilmente terreno e questo si evince anche dalla fascia d'età di chi le segue, 57 anni, mentre la media di chi guarda altro si attesta intorno ai 41 anni ».

Quello che si nota è «una sempre maggior insofferenza verso il palinsesto rigido» […]

dati audience telegiornali 1

Il Tg1 perde oltre mezzo milione di spettatori, più del doppio del Tg5. «[…] In quanto allo share il Tg1 è l'unico dei telegiornali della sera a perdere più di un punto di share (-1,2 punti) e il Tg5 è l'unico a guadagnarne (+0,2 punti). Con queste scelte ed impaginazioni il Tg1 della sera è persino riuscito ad invecchiare ancora il proprio pubblico che ha adesso un'età media di 65 anni contro i 63 delle prime settimane del 2022».

dati audience cinque minuti di bruno vespa

[…]«Il Tg 2 perde quasi 300mila spettatori (-286.093) nel confronto tra 2023 e 2022. […] Tg2 Post che arriva a perdere il 40% dei propri spettatori. […] Il Tg3 perde il 12% dei propri […] in calo di mezzo punto».

Un discorso a parte vale per I Cinque minuti di Bruno Vespa, che perdono sia in share, sia in spettatori. «[…] Il 14 marzo il programma ha perso 890mila telespettatori, normalmente ne lascia sul terreno 400mila. Il break pubblicitario che prima era sistemato dopo il tg, ora slitta dopo I cinque minuti e dunque perde valore in termini economici rispetto al mercato pubblicitario».

[…] la Rai non è riuscita a sfruttare appieno il contagio positivo dell'enorme successo di Fiorello con il suo Viva Rai2. Significa che c'è stato un errore di pianificazione dei palinsesti Rai che non hanno ruotato attorno all'effetto Fiorello per sfruttarlo a loro favore: «Rai2 guadagna moltissimo al mattino presto grazie a Fiorello - nota Siliato - Viva Rai2 vede un incremento enorme del 33%. In compenso Rai1 e Rai3 negli stessi orari perdono più di quanto non guadagni Rai2. Scendono meno i competitor».

telegiornali 6

L'impressione è che Mediaset abbia lasciato alla Rai il fortino della prima serata e per il resto della giornata lo abbia circondato senza lasciare scampo. […]

il cardinale matteo maria zuppi e bruno vespa a cinque minuti telegiornali 2 il cardinale matteo maria zuppi e bruno vespa a cinque minuti 1