LE PURGHE DI PIER SILVIO - DOPO L’ADDIO DI BARBARA D’URSO, ANCHE BELEN RODRIGUEZ LASCIA MEDIASET - LA SHOWGIRL NON È NEI PALINSESTI DELLA PROSSIMA STAGIONE E AL SUO POSTO A “LE IENE” CI SARÀ VERONICA GENTILI: “SPERO SIA SOLO UN GRANDE ARRIVEDERCI. UN GRAZIE PARTICOLARE VA A MARIA DE FILIPPI PER TUTTI I CONSIGLI E PER L’OPPORTUNITÀ DI ESPRIMERE ME STESSA…”

Da www.lastampa.it

belen rodriguez 6

Un altro volto noto della tivù lascia Mediaset. Stavolta la fine del rapporto professionale con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi è toccato a Belen Rodriguez, che fino a qualche mese fa conduceva il programma «Le Iene». Il suo nome, così come quello di Barbara D’Urso, non è più presente nei palinsesti della prossima stagione televisiva. Al suo posto ci sarà Veronica Gentili. La showgirl argentina ha affidato a una storia di Instagram la sua spiegazione.

belen rodriguez 5

«Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati assieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me.

Un grazie particolare va a Maria De Filippi per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessa. Infine grazie a Davide parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio ma, spero, solo un grande arrivederci!». Fra i protagonisti della tivù con la valigia, c’è stata anche la giornalista Bianca Berlinguer, che ha lasciato la Rai per Mediaset, toglienposi anche qualche sassolino dalla scarpa.

belen rodriguez a sanremo