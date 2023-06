19 giu 2023 09:21

QUALCUNO FERMI EMILIO FEDE - IL 91ENNE EX DIRETTORE DEL TG4 CONTINUA A SBROCCARE SUI SOCIAL PRENDENDOSELA CON UN CERTO ALFREDO CHE LO CHIAMA IN CONTINUAZIONE: “FIGLIO DI PUTTANA TI MANDO QUATTRO MIEI AMICI DALLA SICILIA. APPENA TI ACCHIAPPO TI SPACCO IN QUATTRO” – FEDE HA RIVELATO DI NON ESSERE ARRIVATO IN TEMPO AI FUNERALI DI BERLUSCONI PER COLPA DELL’AUTISTA E IL MISTERIOSO ALFREDO LO RINTUZZA FACENDO IMPAZZIRE IL GIORNALISTA: “È UN SOLO UNA SCUSA” – QUANDO GLI DISSE “PORCO, FIGLIO DI PUTTANA, CHE TU POSSA MORIRE DI UN CANCRO AL BUCO DEL CULO CHE TANTO LO HAI USATO DA FROCIO" - VIDEO!