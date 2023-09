QUALCUNO FERMI MORGAN! – DOPO AVER URLATO A UNO SPETTATORE “FROCIO DI MERDA” DURANTE IL SUO CONCERTO A SELINUNTE, IL CANTANTE PROVA A METTERE UNA PEZZA ALLA FIGURACCIA (CHE PERÒ È PEGGIO DEL BUCO). MARCO CASTOLDI HA PUBBLICATO SU INSTAGRAM UNA FOTO DI LUI CHE LIMONA CON IL CANTANTE DEI LIBERTINES, PETE DOHERTY, CON UNA DIDASCALIA PROVOCATORIA “IO OMOFOBO?” – I COMMENTI: "TROPPO FACILE CON DOHERTY. SAREBBE STATO MEGLIO UN FRENCH KISS CON GASPARRI" - VIDEO!

Dopo le dichiarazioni di sabato scorso a Selinunte, Morgan risponde alle polemiche postando su Instagram una foto in cui bacia Pete Doherty, cantante dei Libertines. In occasione del concerto "Battiato, segnali di vita e di arte", tenutosi lo scorso sabato al Parco Archeologico di Selinunte, Marco Castoldi - in arte Morgan - si era reso protagonista di una furiosa lite con il pubblico.

Tra gli insulti a loro rivolti, anche un «fr..cio di merda». Immediate sono state le critiche da parte del popolo del web, che lo vorrebbe fuori da X-Factor e dalla Rai. Non si è fatta attendere molto la risposta di Morgan, che oggi ha deciso di affidarsi a un post su Instagram per replicare alle polemiche. La foto, in cui si abbraccia e si bacia con il cantautore Pete Doherty, è accompagnata inoltre da una didascalia provocatoria: «Morgan & Pete Doherty. Io omofobo?». […]

