QUALCUNO FERMI QUESTO STILLICIDIO! - “AVANTI POPOLO” DI NUNZIA DE GIROLAMO TRACOLLA ALL’1,65%, CON 283 MILA TELE-MORENTI: RECORD NEGATIVO STAGIONALE E UNO DEI PUNTI MINIMI DELLA STORIA DI RAITRE IN PRIMA SERATA - NUNZIARELLA E’ STATA BATTUTA PERSINO DA TOP CRIME CON “FBI MOST WANTED” (1.69%), DA RAI4 CON “BLACK BOX - LA SCATOLA NERA” (2.72%), DA IRIS CON “I TRECENTO DI FORT CAMBY” (1.78%), DAL 20 CON ATOMICA BIONDA (2.28%), E PER NUMERO DI SPETTATORI ANCHE DA LA5 CON “STASERA ARRIVA POLLY” (288 MILA SPETTATORI)

Marco Zonetti per Dagospia

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

Come ogni martedì sera, il consueto appuntamento con la quadruplice sfida dell'approfondimento, vede Avanti Popolo di Nunzia De Girolamo, che dovrebbe essere ufficialmente giunto alla quattordicesima e penultima puntata, fanalino di coda del prime time.

Ma ieri sera il disastro è stato più eclatante del solito. Con ospite Maurizio Gasparri (fra gli altri), e con il suo 1.65% pari a una media di 283.000 individui all'ascolto, Avanti Popolo ieri sera non è stato soltanto ampiamente surclassato da Le Iene con Veronica Gentili su Italia1 (9.51% - 1.376.000), da diMartedì con Giovanni Floris su La7 (7.25% - 1.269.000), da È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete4 (4.90% - 734.000).

nunzia de girolamo a avanti popolo

No, questa volta il programma di Nunzia è stato battuto anche da Top Crime con FBI Most Wanted (1.69% - 343.000), da Rai4 con Black Box - La Scatola Nera (512.000 - 2.72%), da Iris con I trecento di Fort Camby (1.78% - 358.000), dal 20 con Atomica Bionda (2.28% - 449.000), e per numero di spettatori anche da La5 con Stasera arriva Polly che ha portato a casa, alla miliardesima messa in onda, 288.000 telemorenti.

Risultato peggiore di sempre per Avanti Popolo, ma anche uno dei punti di minimo della storia di Rai3 in prima serata. Ha avuto senso tirare finora avanti (senza il popolo) per poi raggiungere questi risultati sconvolgenti? Ha avuto senso spendere in tutto fino a oggi 2.800.000 euro solo di costi di produzione (200.000 euro a puntata) per finire all'1.65% battuti anche da La5 e Top Crime? Non sarebbe stato meglio ritirarsi con onore molte puntate fa, facendo risparmiare un bel po' di denaro pubblico? Domande che, ahinoi, resteranno senza risposte.

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO AVANTI POPOLO