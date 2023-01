QUALCUNO SALVI LA RAI DALL'OCCUPAZIONE COATTA DEI MANESKIN – PER IL TERZO ANNO CONSECUTIVO, A SANREMO TOCCHERÀ SORBIRSI I QUATTRO PREZZEMOLINI ROMANI: SARANNO I SUPER OSPITI DELLA SERATA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO – L’ANNUNCIO LO HA DATO AMADUES NELL’EDIZIONE DEL TG1 DI IERI SERA (ORMAI, PIÙ CHE UN TELEGIORNALE, SEMBRA UN BOLLETTINO DELL’ARISTON) – NEL 2021 LA BAND PARTECIPÒ E VINSE, NEL 2022 TORNARONO PER IL “PASSAGGIO DI CONSEGNE”. E QUEST’ANNO ANDRANNO A PROMUOVERE IL LORO NUOVO DISCO, “RUSH”, POMPATISSIMO IN ITALIA MA STRONCATO DALLA CRITICA AMERICANA - VIDEO

I Maneskin a Sanremo 2023. La band romana sarà al festival nella serata di giovedì 9 febbraio. Lo ha annunciato Amadeus intervenendo con i Maneskin nell'edizione del Tg1 delle 20 oggi. "Non vediamo l'ora, per noi è sempre un onore" salire sul palco dell'Ariston, dicono i Maneskin. "Sanremo ha una marcia in più quando ci sono i Maneskin", dice Amadeus.

I Maneskin tornano per la terza volta consecutiva al Festival, l'evento da cui è partita la loro incredibile ascesa verso il mercato internazionale. Dopo aver vinto l'edizione del 2021 con il brano 'Zitti e buoni' ed aver trionfato con lo stesso brano all'Eurovision 2021, che li ha fatti conoscere al pubblico internazionale, i Maneskin sono tornati all'Ariston lo scorso anno per il tradizionale passaggio di consegne (che Amadeus vorrà quest'anno anche da Mahmood e Blanco vincitori del festival dell'anno scorso).

Nel 2022, oltre a 'Zitti e Buoni', la band romana ha eseguito anche 'Coraline', con un Damiano David commosso fino alle lacrime. Quest'anno è probabile che la band farà ascoltare almeno un brano del nuovo album 'Rush!', uscito proprio oggi.

Estratto dell'articolo di Patrizio Ruviglioni per www.esquire.com

Viene da sorridere ad assistere all'attesa quasi messianica che accompagna il lancio mondiale di Rush!, il nuovo album dei Måneskin, primo della loro carriera concepito direttamente per avere una gittata che copra tutto il pianeta, degna del fenomeno globale che sono diventati.

Viene da sorridere perché è un lavoro "rock", per cui seguire la veglia collettiva fatta di campagna promozionale, indizi sparsi su Instagram, un concerto-matrimonio organizzato a Roma e qualche isteria collettiva rigorosamente sui social riporta alla mente gli ultimi due dischi del genere ad aver segnato veramente la nostra cultura pop.

E cioè, la gente in fila nei negozi (in fila nei negozi!) per acquistare Be here now degli Oasis, o il milione di copie vendute nella prima settimana di Whatever people say I am, that's what im not degli Arctic Monkeys. Ma, ehi, quelli erano (rispettivamente) il 1997 e il 2006; questo è il 2023, la storia è un'altra e, appunto, il confronto fa sorridere. Non per altro: la musica e il disco in sé, stavolta, hanno un ruolo molto, molto più marginale.

Pur partendo da altre basi, l'ha fatto presente anche l'Atlantic, che alla vigilia dell'uscita di Rush! ha pubblicato una stroncatura abbastanza netta sul suo valore artistico, ripresa praticamente da tutta la stampa italiana.

S'intitola Questa è la band che dovrebbe salvare il rock & roll? e, a memoria, è la prima che esce negli Stati Uniti, testimone di come anche questa terra promessa, dove si stanno costruendo il loro mito di eredi della tradizione del rock & roll, abbia cominciato a guardarli con scetticismo.

Il critico Spencer Kornhaber, in sostanza, sente puzza di bruciato. Se ai pezzi con cui sono diventati famosi, da Zitti buoni a Beggin, riconosce "l'audacia" e delle atmosfere felicemente "sporche", capaci di anteporre uno spirito pure ribelle a delle melodie orecchiabili, ecco che in Rush! l'incantesimo si rompe.

Le nuove canzoni sono "così chiaramente riciclate" e "mediocri" da far dubitare dell'idea stessa – in voga lì come da noi, evidentemente – che siano loro la band deputata a riportare il rock di moda, per spartirsi l'egemonia culturale con il pop e il rap.

[…] "Più che le influenze classiche della band, come Stooges e MC5, vengono in mente imitazioni come Cold War Kids e Jet", conclude l'Atlantic, ammettendo che "il fascino della band non è per forza nella musica", ma magari la sua natura televisiva, e questo ovviamente sminuisce le ambizioni e lo spessore artistico "dell'industria del rock".

[…] La musica, qui, non è l'unità fondamentale di niente, ma un modo come un altro di veicolare valori e mostrare l'abilità della band di muoversi con il suo stile su più campi. In Rush! insomma la forma, questa forma, è sostanza.

E i Måneskin non sono certo i primi a pensarla così, ma sono probabilmente tra i primi (perlomeno dei nuovi) a farlo su un genere tradizionale come il rock – ed è questo, forse, che fanno rumore.

Gli spunti sono tanti, e riguardano la direzione che sta prendendo il mercato della musica così come la natura del successo della band nel mondo, ma esulano questo discorso.

Uno dice: che succederà se dopo questa stroncatura ne arriveranno altre?

Niente, l'album in questione è perfetto così com'è per raggiungere gli obiettivi prefissati, tra i quali non c'è mai stato salvare il rock.

