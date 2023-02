QUALE SARÀ IL SEGRETO DELLA "STREGA" ALBA? ANCORA PRIMA DI AVER CONQUISTATO CHRISTOPHER LAMBERT, AVER FATTO SVENIRE ALAIN DELON E A MEL GIBSON, LA PARIETTI HA FATTO SCOPRIRE A SANDY MARTON IL SESSO (COME RACCONTATO DAL CANTANTE A CANDIDA MORVILLO SUL "CORRIERE DELLA SERA"). COSA AVRÀ’ MAI LA DIABOLICA COSCIA LUNGA DELLA SINISTRA? QUALE SARÀ IL SUO ASSO NELLA MANICA? COSA DICE L’ATTUALE COMPAGNO FABIO ADAMI?

Ivan Rota per Dagospia

alba parietti

La sirena Alba Parietti.

Quale sarà il segreto della strega highlander Alba Parietti?

La Parietti ventenne, ancora prima di aver conquistato il mitico Lambert , aver fatto svenire Alain Delon per la rabbia di non averla saputa far innamorare , aver fatto girare la testa alle più grandi star del cinema mondiale , da Jack Nicholson a Mel Gibson e altre star presenti alla festa del festival di Venezia come raccontava il New Yorker.

Cosa avrà’ mai la diabolica coscia lunga della sinistra ?Quale sarà il suo asso nella manica? Sul Corriere in un’intervista a Candida Morvillo svelato suo segreto attraverso la dichiarazione di Sandy Marton sex symbol degli anni degli anni 80 che dice di aver scoperto il sesso attraverso di lei.

Ora possiamo considerare senza ombra di dubbio Fabio Adami un uomo veramente fortunato

