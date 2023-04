QUANDO ILARY IMPEDI’ A TOTTI DI DARE DEI SOLDI IN PRESTITO A UN AMICO – NEL LIBRO DEL GIORNALISTA DI "SKY SPORT" PAOLO ASSOGNA IL RACCONTO DI QUANDO LA BLASI INTERVENNE PER FERMARE "IL PUPONE" PRONTO A DARE UNA MANO A UN COMMERCIANTE CHE GLI AVEVA CHIESTO 30MILA EURO PER RISTRUTTURARE UN NEGOZIO. AVVISATA DEL NUOVO ATTO DI GENEROSITÀ DEL MARITO GLI DISSE CHE ERA ORA DI CAMBIARE E…

Estratto del libro “Trigoria-La tana dei lupi” di Paolo Assogna (Cairo editore)

(…) Francesco Totti viene ricordato per essere stato il più grande calciatore della storia della Roma ma anche per la sue generosità. Quando chiude i rapporti lo fa senza badare a spese. Si lascia con la fidanzata Maria Mazza e le regala un appartamento. Interrompe la collaborazione col procuratore Franco Zavaglia e anche in quel caso è tutt’altro che ingeneroso.

È spesso coinvolto in eventi di beneficenza. Fa bene a tanta gente e quando c’è da aiutare qualcuno non si tira mai indietro. In tanti gli chiedono soldi in prestito e lui, immancabilmente, si mostra ben disposto. Un giorno un commerciante del quartiere in cui ha abitati per molti anni (Eur-Torrino) ha bisogno di 30mila euro per ristrutturare il negozio. Parte la richiesta e la risposta di Totti è affermativa. Ma pare che secondo la moglie, Ilary Blasi, quella sia una abitudine che va fermata. Avvisata del nuovo atto di generosità del marito gli dice che è ora di cambiare e prende l’iniziativa. Scende dal commerciante e gli dà la nuova comunicazione: prestito revocato. Troppa gente approfitta della bontà del Capitano.

