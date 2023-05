QUANDO LA REALTÀ È MEGLIO DI UN ACTION MOVIE - NEL NUOVO TRAILER DI "MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PARTE 1", IL SETTIMO FILM DELLA SAGA CON PROTAGONISTA TOM CRUISE (GIRATO A ROMA), SI VEDE UN'AUTO CHE SCENDE A TUTTA VELOCITÀ PER LA SCALINATA DI TRINITÀ DEI MONTI - AVRANNO PRESO ISPIRAZIONE DAI TURISTI SVALVOLATI CHE NEGLI ULTIMI TEMPI HANNO DISTRUTTO LA GRADINATA A PIAZZA DI SPAGNA CON MACCHINE E MONOPATTINI? - VIDEO

MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.

(ANSA) - Da piazza Venezia a Roma a piazza San Marco a Venezia, dal deserto arabo alle cime della Norvegia. Sono i luoghi attraversati dai protagonisti del nuovo capitolo della saga di Mission Impossibile, come emerge dal primo trailer appena diffuso. In Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt (Tom Cruise) e la sua squadra dell'Imf si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l'intera umanità.

MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.

Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l'arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

MISSION IMPOSSIBLE Dead Reckoning PARTE 1.

Si tratta del settimo film della serie Mission: Impossible con protagonista Tom Cruise nei panni dell'agente Ethan Hunt della IMF (Impossible Mission Force). Tra gli altri interpreti del film figurano i ritorni di Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Henry Czerny e Frederick Schmidt. Le riprese del film, costato 290 milioni di dollari, hanno avuto ritardi, stop e rinvii a causa della pandemia: fissate per il febbraio 2020, sono iniziate nel settembre dello stesso anno per poi fermarsi quasi subito. Sono poi terminate da poco.

Mission Impossible - Dead Reckoning.

L'anno scorso è stato diffuso il teaser, ma questa volta si tratta del trailer vero e proprio che preannuncia l'uscita del film, prevista per il 12 luglio di quest'anno negli Usa e per il 13 luglio in Italia. Il sequel di questo settimo capitolo dovrebbe essere l'ultimo con Tom Cruise protagonista. La sua uscita è prevista per l'estate 2024.

