Estratto dell’articolo di Alessandra Cantilena per www.mowmag.com

Dopo anni a presentare i “Bellissimi” di Rete4 e tante trasmissioni legate ai film, Emanuela Folliero ha scelto di dare più spazio nella propria vita al suo amato cinema. Per questo ha deciso di accettare l’invito alla Biennale del Cinema di Venezia ed è proprio lì che l’abbiamo raggiunta per farci spiegare questa svolta: “[…]

Gli habitué del tubo catodico non scordano i ventotto anni di rassicurante, professionale ed “esplosiva” presenza estetica di una delle più amate “Signorine Buonasera” della tv. Emanuela Folliero, milanese, rimase a lungo oltre alle colleghe della Rai a riassumere al pubblico i classici del cinema italiano ed estero con ‘I Bellissimi’ a cura della redazione di Rete 4. […]

Emanuela, come va con ‘I Bellissimi’ a Venezia?

Non li ho mai abbandonati, sono legata da sempre al mondo dei film, non solo perché ne ho presentati moltissimi, ma perché il cinema mi ha sempre abitato e continua a farlo, e nel modo migliore: l’amore per il cinema è una benedizione e al contempo anche la maggiore maledizione. Quando guardiamo un film troppo spesso dimentichiamo tanti perché: se il protagonista in primo piano cammina nel sole e dietro “passano” con gli ombrelli, facciamo finta che sia un caso.

[…]

Quale messaggio vorrebbe che il cinema oggi diffondesse?

Sono cresciuta con Rossella O’Hara. Un film che può formare ancora le nuove generazioni su cosa siano i tempi dell’amore: dal corteggiamento alla conquista, perché l’amore è una quiete accesa ma oggi mi sembrano tutti impegnati a bruciare i tempi. La magia del cinema, di certi film, è di raccontare ancora che una emozione non deve essere bruciata subito per essere vissuta. Da questo problema nasce ed è nato il Metoo. Un movimento che è arrivato sui media ma che non ha cambiato la realtà nelle strade, dove la violenza anche psicologica verso le donne esiste minuto per minuto. Credo che anche in questo il cinema possa fare molto.

Pensa che la nostra sia una società ancora maschilista?

Non lo penso, la è! Altrimenti non ci sarebbe bisogno di rispondere alla domanda. Basti vedere che quest’anno tra i sei film italiani in concorso a Venezia non c’è neanche una donna.

Crede che la donna approfitti, talvolta, del suo essere seducente e della sensibilità maschile al fascino femminile, per scopi legati alla carriera?

Certo che sì. Succede in tutte gli ambiti lavorativi. Non è che il nostro mondo sia peggiore di altri. Anzi...

[…]Le è mai accaduto di ricevere una proposta indecente in cambio di incarichi di lavoro appetibili?

Una proposta è sempre indecente, se no sarebbe una domanda. Mi è successo più volte, ma il vero problema non è l’uomo che propone, e non dovrebbe nemmeno proporlo, ma la donna che accetta.

[…]

I binomi bella-stupida e brutta-intelligente hanno fatto sempre parte della vita delle donne, come pregiudizi coi quali scontrarsi e misurarsi. Come se ne esce?

L’unico problema, mai come oggi, è che gli stupidi sono sempre pieni di sicurezze, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi.

Le donne favoriscono questo status quo tramite l'asservimento ai canoni di bellezza a tutti i costi?

Sì, senza alcun dubbio. Ci pensavo proprio in questi giorni che sto rileggendo Freud. Nel suo Mosè annota: “Un essere umano senza qualità è un essere con tutte le qualità senza l’essere umano”. Le donne hanno un senso di colpa atavico, sin dai tempi di Eva e Adamo. Ecco, forse è arrivato il momento di liberarcene.

