QUANTI DANNI FA LA TELEVISIONE – L’INFETTIVOLOGO MATTEO BASSETTI, IN ASTINENZA DA VISIBILITÀ DOPO GLI ANNI RUGGENTI DEL COVID, IN CUI POMPAVA IL SUO EGO CON DIRETTE A RETI UNIFICATE, CERCA DI FARSI NOTARE CON UN INUTILE TWEET POLEMICO: “CHI AUGURA BUONE FESTE ANZICHÉ DIRE BUON NATALE NON RISPETTA LE TRADIZIONI CATTOLICHE”. MOLTI LEGGONO LO SFONDONE COME UN TENTATIVO MAL-DESTRO DI INGRAZIARSI LA MAGGIORANZA “DIO PATRIA E FAMIGLIA”, E LO SBERTUCCIANO: "AMO NON TI CANDIDANO COMUNQUE..." – VIDEO: QUANDO CANTAVA “SÌ VAX” CON PREGLIASCO E CRISANTI

Marco Zonetti per Dagospia

la polemica natalizia di matteo bassetti

Matteo Bassetti, l'infettivologo divenuto celebre ai tempi del primo lockdown e durante l'infuriare del Covid nel 2020, torna a far parlare di sé a Natale.

Ma questa volta non con un jingle in linea con quel "Sì Si Vax" cantato (?) nel dicembre 2021 assieme ai colleghi Andrea Crisanti e Fabrizio Pregliasco per invitare gli italiani a vaccinarsi, un'esibizione che scatenò l'ilarità in rete.

matteo bassetti

No, quest'anno, il buon Bassetti ha deciso di lasciar perdere il mondo delle sette note per inoltrarsi negli spinosi sentieri della Teologia, con un tweet che ha suscitato non poche perplessità e critiche.

Scrive l'infettivologo: "Chi augura Buone feste anziché dire chiaramente Buon Natale non rispetta le tradizioni cattoliche di cui tutti noi italiani dovremmo essere orgogliosi. Che piaccia o no, a Natale si festeggia la nascita di Gesù Cristo. Punto!!".

Ah, anche teologo! potrebbe commentare la fantozziana signorina Silvani. Ma senz'altro qualcuno dovrebbe ricordare a Matteo Bassetti che le "feste" in questione sono quattro ricorrenze cattoliche legate proprio al Natale: il 25 dicembre, la nascita di Gesù Cristo; il 26 dicembre, Santo Stefano, il primo dei martiri cristiani e quindi, per la sua importanza, festeggiato proprio il giorno dopo la nascita di Cristo; il primo gennaio, in cui si celebra la Divina Maternità di Maria; e ovviamente il 6 gennaio, giorno in cui si commemora la visita dei re Magi a Gesù in Betlemme.

tweet sulla polemica natalizia di matteo bassetti 2

La formula "Buone Feste", dunque, lungi dal non rispettare le tradizioni cattoliche, racchiude invece il buon augurio per quattro importanti ricorrenze liturgiche.

Al punto che, solo per fare un esempio fra tanti, lo stesso Papa Ratzinger, celebrato accademico e influente teologo ancora prima di diventare il Pontefice Benedetto XVI, indirizzò un augurale "Buone Feste" ai fratelli e alle sorelle polacchi presenti all'udienza generale in Vaticano tenutasi il 23 dicembre 2009 nell'Aula Paolo VI.

matteo bassetti

Tornando al tweet del professor Bassetti, quest'ultimo ha deciso di chiuderlo ai commenti - forse neanche lui troppo convinto di ciò che ha scritto - ma tantissimi utenti non hanno mancato di evidenziare le loro critiche ritwittandolo e aggiungendovi un parere spesso lapidario.

Non pochi, per esempio, ipotizzano che si tratti di una ricerca di visibilità presso questo Governo e altri addirittura che la discussa disamina racchiuda la segreta speranza di essere candidato alle Europee 2024. Qualunque fosse lo scopo del tweet, viste le reazioni, forse sarebbe stato paradossalmente meglio perseverare con le canzoncine...

