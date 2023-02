QUANTO COSTA LA TRANSUMANZA DEI DIPENDENTI RAI A SANREMO? PARE CHE IN TRASFERTA NELLA LOCALITÀ LIGURE CI SIANO 1100 PERSONE, TRA CUI 80 DIRIGENTI – I BALLETTI IN PRIMA FILA DEI DIRIGENTI ALL’ARISTON SONO FINANZIATI DIRETTAMENTE DAI CONTRIBUENTI TANTO CHE, GIÀ NEL 2020, LA MEGA TRASFERTA ERA STATA OGGETTO DI UN’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE. PECCATO CHE QUEST’ANNO NON SI SIA ANCORA RICOSTITUITA LA COMMISSIONE DI VIGILANZA RAI CHE…

Marco Zonetti per Dagospia

prima fila sanremo 2

Durante le dirette sanremesi dall'Ariston, i balli e i canti dei dirigenti Rai nelle prime file del teatro, stile villaggio vacanze a Mykonos, sono ormai un (triste) spettacolo nello spettacolo che anima le varie tappe della kermesse canora. Sbracciandosi come capistazione su un binario fantasma, e sgambettando come anchilosati eredi di Don Lurio, direttori, vicedirettori, assistenti, consiglieri di amministrazione, conduttori e così via, stipendiati dalla Tv pubblica e quindi in ultima analisi dai cittadini, paiono non aspettare altro che trasferirsi in massa all'Ariston per fare le "pazze" in diretta televisiva.

STEFANO COLETTA - AMADEUS - CHIARA FRANCINI

Peccato però che, discutibili esibizioni a parte, tali transumanze costino, e pure care nel momento in cui risultano essere oceaniche. Nel 2020, l'ultimo Sanremo pre-pandemico quando l'Ad era Fabrizio Salini, la trasferta della miriade di dipendenti Rai, che allora ammontava a ben 500 risorse di cui 44 dirigenti, era divenuta oggetto di un'interrogazione parlamentare del commissario della Vigilanza Michele Bordo (Pd) sullo spreco di denaro pubblico e di una conseguente inchiesta interna a Viale Mazzini. Il tutto finì però a carte e quarantotto allo scoppio della pandemia di lì a poche settimane, con conseguente e provvidenziale insabbiamento.

prima fila sanremo 1

I due Festival successivi, quelli del 2021 e del 2022, erano ancora soggetti alle misure restrittive anti-Covid e quindi le trasferte erano giocoforza notevolmente ridimensionate. E invece quest'anno, è il caso di dirlo, hanno riaperto le gabbie.

Tenetevi forte, infatti, perché i dati che per l'appunto ci provengono dalla Rai e relativi all'attuale festival in onda in questi giorni sono ancor più raccapriccianti di quelli del 2020. Pare infatti che al momento attuale in trasferta nella località ligure vi sia la cifra spropositata di 1100 dipendenti Rai (dei quali 80 dirigenti, dirigenti-giornalisti).

il culo di victoria dei maneskin a sanremo 2023

Ma l'affare si complica ulteriormente. Non soltanto, infatti, i numeri rispetto al 2020 sono spaventosamente più inquietanti se pensiamo ai costi di tale transumanza a carico nostro (e per giunta in un periodo di crisi nera e di sacrifici), ma a differenza di tre anni fa questo è il primo Festival della storia senza la Commissione di Vigilanza Rai, non ancora ricostituitasi dopo le elezioni del 25 settembre scorso.

gianni morandi amadeus sanremo

Ciò significa che, se i numeri di cui sopra fossero confermati, non vi sarà alcun organo istituzionale a poter chiedere chiarezza sull'ammontare delle spese, con i nostri soldi, destinate quest'anno alla trasferta monstre dei dipendenti Rai. Per il momento, sgomenti, possiamo solo attendere sviluppi e sperare in una smentita.

classifica generale terza serata sanremo 2023 amadeus terza serata sanremo 2023 gianni morandi paola egonu amadeus terza serata sanremo 2023