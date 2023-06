QUANTO DURA ELLY? L’EX SINDACO DI PALERMO, LEOLUCA ORLANDO, SOSTIENE CHE SCHLEIN POTREBBE ESSERE “SILURATA A BREVE” DAI CAPICORRENTE CHE PURE L’HANNO SOSTENUTA – COME DAGO DIXIT, LA MINORANZA RIFORMISTA MINACCIA SCISSIONI, MA POI ESITA PERCHÉ SPAZI DI MANOVRA E BACINO ELETTORALE SONO RIDOTTI – ELLY E’ SOTTO ASSEDIO: BRUCIA L’ACCUSA DI SUBALTERNITÀ AL GRILLISMO, RILANCIATA IERI DAL CANDIDATO ALLA SEGRETERIA CHE LEI HA SCONFITTO, STEFANO BONACCINI..

Estratto dell'articolo di Massimo Franco per il “Corriere della Sera”

Ma il problema della segretaria del Pd oggi sembra il suo stesso partito, più che gli avversari; e, sull’aggressione russa all’Ucraina, l’atteggiamento del M5S che aspetta solo di infilzarla di nuovo, accusandola di essere troppo filo-Usa. L’accerchiamento, dunque, è doppio: all’interno e all’esterno del Pd. Anche se essere accerchiata e poi ricevere due minuti di applausi dalla Direzione del proprio partito, come è accaduto ieri, può apparire una contraddizione.

E in effetti lo è, sebbene non per un Pd abituato da tempo a bruciare leader fingendo di sostenerli; e con una nomenklatura che minaccia scissioni, si dice pronta a «prendere atto» di non avere spazi; ma poi esita a trarne le conseguenze, perché in realtà spazi di manovra e bacino elettorale sono ridotti.

ELLY SCHLEIN E GIUSEPPE CONTE IN PIAZZA A ROMA

L’ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sostiene che Schlein potrebbe essere «silurata a breve» dai capicorrente che pure l’hanno sostenuta. La leader ieri ha avvertito che il «giochino di logorare i segretari» con lei non funzionerà. «Siamo qui per restare e restare insieme», ha avvertito. È un segnale ai nemici, e insieme la conferma di una situazione di forte tensione. Brucia l’accusa di subalternità al grillismo, rilanciata ieri dal candidato alla segreteria che lei ha sconfitto, Stefano Bonaccini. E l’attacco di Schlein a Renzi, richiamando i suoi rapporti con Silvio Berlusconi, è apparso un tentativo di esorcizzare la fronda montante evocando uno degli ex più detestati dal Pd. Ma non è detto che basterà a placare un malumore latente.

