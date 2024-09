QUANTO DURANO? GEOLIER UFFICIALIZZA LA STORIA CON CHIARA FRATTESI, SORELLA DEL CENTROCAMPISTA DELL’INTER ED EX DELLO JUVENTINO MCKENNIE - ENTRAMBI HANNO CONDIVISO PER LA PRIMA VOLTO FOTO INSIEME SUI RISPETTIVI PROFILI SOCIAL. LA LORO RELAZIONE PROCEDE, PER ORA, "A GONFIE VELE". INSIEME HANNO TRASCORSO ALCUNI GIORNI A IBIZA. LEI HA SPESSO ACCOMPAGNATO IL RAPPER A DIVERSI CONCERTI DURANTE L'ESTATE…

Geolier, con uno scatto pubblicato sul profilo Instagram, sembra voler ufficializzare la sua relazione con Chiara Frattesi.

La conferma "social" arriva con una foto in bianco in nero in cui i due sono stretti l'una accanto all'altro. È da agosto che le voci sulla loro storia d'amore, tra avvistamenti della coppia in vacanza insieme in Sardegna e paparazzate in uscite mondane, come il compleanno di Lazza. Anche l'influencer ha condiviso una foto insieme al rapper.

Da tempo sui settimanali apparivano foto di Geolier insieme a Chiara Frattesi e lo scatto pubblicato oggi dal rapper napoletano sul suo profilo social sembra voler fugare ogni dubbio sulla natura del loro rapporto. Nell'immagine in bianco e nero i due sono vicini, con Frattesi che stringe il braccio di Geolier. A corredo della polaroid nessun commento o canzone in sottofondo.

Una delle ultime occasioni in cui Geolier e Chiara Frattesi erano stati pizzicati insieme era al compleanno dei 30 anni di Lazza. Durante il party del rapper, infatti, i due sono stati fotografati e ripresi mentre erano seduti accanto.

Nelle settimane che hanno preceduto l'evento, la coppia era stata più volte paparazzata dal settimanale Chi in vacanza in Sardegna, in articoli che sottolineavano come le cose tra loro procedessero "a gonfie vele". Insieme avrebbero trascorso anche alcuni giorni a Ibiza.

Hanno poi condiviso impegni lavorativi, con Frattesi che ha spesso accompagnato il rapper a diversi live durante l'estate. La ragazza è stata vista dietro alle quinte dei suoi concerti. Entrambi hanno alle spalle relazioni importanti: lui con Valeria D'Agostino, lei con il calciatore McKennie.

