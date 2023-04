10 apr 2023 19:30

Estratto dell’articolo di Emanuela Minucci per www.lastampa.it JOHN TRAVOLTA CON IL COMPLETO BIANCO IN LA FEBBRE DEL SABATO SERA Non è garantito che, indossandolo, ci si trasformi in provetti ballerini, ma certo quel vestito è cucito con un ago che ha danzato su, filo, stoffa e magia: si tratta dell'iconico abito indossato in discoteca da John Travolta nel film di culto «La febbre del sabato sera» (1977). Il costume dell'attore - la giacca, il gilet e i pantaloni a campana di colore bianco e la camicia nera - sarà messo in vendita con una stima di partenza di 200.000 dollari a Beverly Hills, in California, da Julien’s Auctions e Turner Classic Movies. HARRISON FORD CON IL MACHETE IN INDIANA JONES La vendita si terrà durante l’evento del 22 e 23 aprile dal titolo «Hollywood: Classic & Contemporary». Tra i numerosi oggetti di scena legati al mondo del cinema, la stessa asta proporrà anche il machete impugnato da Harrison Ford in «Indiana Jones e il Tempio Maledetto», un casco da «Captain America» e un hoverboard usato da Michael J. Fox in «Ritorno al futuro». […] Michael J Fox SULL hoverboard IN RITORNO AL FUTURO