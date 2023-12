QUANTO PIACCIONO LE BEGHE DI FAMIGLIA! – IN ITALIA IL LIBRO PIÙ VENDUTO È QUELLO DEL PRINCIPE HARRY, “SPARE”: OLTRE 300MILA COPIE - “LA PORTALETTERE”, DI FRANCESCA GIANNONE, CON LE SUE 184 MILA COPIE, È IL LIBRO ITALIANO PIÙ VENDUTO - CHI HA FATTO PIÙ SOLDI DI TUTTI È STATO IL GENERALE ROBERTO VANNACCI, CHE SI È AUTOPUBBLICATO “IL MONDO AL CONTRARIO”, SU AMAZON, TENENDO QUINDI IN CASA BUONA PARTE DEGLI INCASSI PER LE 175 MILA COPIE VENDUTE...

Estratto dell’articolo di Claudio Plazzotta per “Italia Oggi”

spare principe harry 3

Il libro più venduto del 2023 in Italia è quello del Principe Harry, che ha fatto felice Mondadori con le sue 302.552 copie da gennaio a fine novembre. Davanti al romanzo rosa Dammi mille baci, della scozzese Tillie Cole, con 211 mila copie pubblicate dalla Always publishing. E il podio si completa con La portalettere, debutto di Francesca Giannone, edizioni Nord, con 184 mila copie. Come tutti gli anni, ItaliaOggi disvela i numeri veri delle vendite di libri, quelli della classifica Gfk che, per qualche oscuro motivo, nessuna testata osa pubblicare.

il mondo al contrario roberto vannacci

E invece è importante anche la dimensione quantitativa dei fenomeni, non solo vantarsi di essere «primo, secondo, terzo o decimo». Dalla lettura dei dati si possono trarre numerosi spunti. Per esempio, c’è Erin Doom, ovvero Matilde, ragazza emiliana di poco meno di 30 anni, campionessa in libreria e numero uno nelle vendite 2022 (circa 400 mila copie) col suo Fabbricante di lacrime. […]

Tuttavia, nel 2023, il suo vecchio libro Fabbricante di lacrime (Magazzini Salani) ha venduto ancora altre 114 mila copie, mentre Stigma (sempre Magazzini Salani) si è fermato a quota 70 mila. Insomma, la ospitata da Fabio Fazio, la possibilità di vedersi riconosciuta pubblicamente come grande scrittrice e il miglioramento della qualità della vita hanno però inciso sulle vendite, offuscando una potente leva di marketing come quella del mistero, dell’anonimato (basti vedere il caso di Elena Ferrante). […]

spare principe harry

La categoria Romance, peraltro, è anche quello di Dammi mille baci, secondo in classifica, amatissimo sui social e pubblicato in Italia da Always publishing, casa editrice giovane nata a Salerno nel 2017 e specializzata proprio nel Romance per un target giovani adulti. Il libro italiano più venduto nel 2023 è invece quello della debuttante Francesca Giannone, premio Bancarella 2023, con 184 mila copie. È la storia della sua bisnonna, prima postina del Salento. Con diritti audiovisivi già acquisiti da Lotus production (Leone film group) per farne un film o una serie.

roberto vannacci con il salutatore foto di bacco

Chi però ha fatto certamente più soldi di tutti è stato il generale Roberto Vannacci, che si è autopubblicato Il mondo al contrario, su Amazon, tenendo quindi in casa buona parte degli incassi per le 175 mila copie vendute. Buon ritorno di una vecchia conoscenza, Niccolò Ammaniti (Einaudi) a quota 172 mila copie con La vita intima, mentre l’ultimo libro di Michela Murgia, Tre ciotole (Mondadori), è arrivato a 163 mila copie. Sulla emozione collettiva per la scomparsa della scrittrice, i libri della Murgia, nel 2023, hanno venduto complessivamente 382 mila copie.

tre ciotole michela murgia

Quasi per uno scherzo del destino, a seguire in classifica c’è Come d’aria, di Ada D’Adamo, pure lei prematuramente scomparsa a soli 55 anni nel marzo di quest’anno. Ha raggiunto le 151 mila copie con una storia in cui parla di sua figlia Daria, nata con una grave patologia che le rende impossibile parlare, muoversi, stare dritta. Certe volte, insomma, il destino sembra proprio accanirsi. Antonio Manzini, con le 138 mila copie di Elp, è ormai un habitué ai vertici delle graduatorie Gfk, ma sotto di lui c’è un altro fenomeno Romance: il libro Due cuori in affitto (Newton Compton) di Felicia Kingsley, alias l’architetto emiliano Serena Artioli. […]

MICHELA MURGIA STRONCA FABIO VOLO