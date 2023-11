QUANTO ROSICHERÀ MONICA MAGGIONI PER IL FATTO CHE GIAN MARCO CHIOCCI E' RIUSCITO AD AVERE IL PAPA AL TG1? – DURANTE LA PRECEDENTE DIREZIONE, BERGOGLIO HA SNOBBATO PER BEN DUE VOLTE IL NOTIZIARIO DI RAI1, PREDILIGENDO INVECE IL TG5 E CANALE5 – COME NON RICORDARE POI CHE, NEL MARZO 2022, IL SANTO PADRE ERA STATO DI FATTO “CENSURATO” DAL TELEGIORNALE DELLA PRIMA RETE, QUANDO CRITICO’ IL GOVERNO DRAGHI E DEFINÌ “UNA PAZZIA AUMENTARE LA SPESA PER LE ARMI AL 2%”, AGGIUNGENDO DI ESSERSI “VERGOGNATO”...

Marco Zonetti per Dagospia

E così per questa sera, 1 novembre 2023, il Tg1 diretto da Gian Marco Chiocci si è aggiudicato in esclusiva un'intervista di un'ora intera a Papa Francesco. Ci voleva insomma un "esterno" alla Rai per portare Bergoglio al Tg1, ha commentato Dagospia dando la notizia. E lo sa molto bene Monica Maggioni, ex direttrice del notiziario principale della Rai.

Durante la direzione di Maggioni, infatti, Papa Francesco snobbò per ben due volte il notiziario di Rai1 prediligendo invece il Tg5 e Canale5, la prima il 19 dicembre 2021 e la seconda il 18 dicembre 2022.

Nell'aprile 2022, poi, anziché dal Tg1 di Maggioni, il Pontefice preferì farsi intervistare da Lorena Bianchetti in un speciale di A Sua Immagine. E a tal proposito occorre ricordare che il mese precedente, a marzo 2022, il Santo Padre era stato di fatto "censurato" dal notiziario della Prima Rete quando - durante l'udienza al Centro femminile italiano (Cif) - egli definì "una pazzia aumentare la spesa per le armi al 2%", aggiungendo di essersi "vergognato".

A differenza del Tg2 allora diretto da Gennaro Sangiuliano e del Tg3 all'epoca diretto da Simona Sala che vi dedicarono un servizio ad hoc, nelle due edizioni successive alla suddetta udienza il Tg1 non menzionò minimamente le parole del Pontefice aspramente critiche della decisione del governo Draghi allora in carica. La scelta di Maggioni fu stigmatizzata perfino da Avvenire.

Inoltre, poco prima di Pasqua dello stesso anno, Dagospia evidenziò una gaffe di Viale Mazzini smentendo una presunta diretta di Rai1 con il Santo Padre annunciata in pompa magna dalla Rai sui giornali. Il sito di Roberto D'Agostino, seguito poi da una nota ufficiale del Vaticano, svelò infatti che si trattava semplicemente della messa in onda di un documentario realizzato dalla Santa Sede e non di una diretta. Malgrado la serata fosse curata da Rai Cultura, Maggioni s'inserì comunque e introdusse lei stessa il documentario. La serata fu un flop di ascolti.

Tornando al presente, e spezzando una lancia per Maggioni, c'è da dire che Papa Francesco preferì comunque il Tg5 - e precisamente il vaticanista Fabio Marchese Ragona - anche il 10 gennaio 2021 in piena emergenza Covid, quando il direttore del Tg1 era Giuseppe Carboni in quota M5s.

A conti fatti, dunque, c'è voluto Gian Marco Chiocci per strappare un'intervista al Papa nel principale notiziario Rai. Un bel colpaccio, insomma, per il direttore del Tg1 in quota Giorgia Meloni, di fatto "esterno" all'azienda. Cosa ne penseranno i suoi predecessori?

