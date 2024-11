DAGONOTA

Giuseppe Candela per Dagospia

Avvisate il velino "furbino" De Martino e il "Corriere della Sera" (che lo intervista addirittura con doppia firma) che hanno dimenticato un particolare: a confermare lo scoop di Dagospia sulla tresca tra la star di Tele-meloni e Alessia Marcuzzi era stata Belen Rodriguez. L'ex moglie su Instagram il 31 dicembre 2023 aveva risposto lapidaria: "confermo"...

BELEN RODRIGUEZ CONFERMA IL TRADIMENTO DI STEFANO DE MARTINO CON ALESSIA MARCUZZI

IL DAGO-SCOOP DEL 3 LUGLIO 2020 - SVEGLIA! QUI SI TROMBA: BELIN BELEN DA 2 SETTIMANE E' IN AMORE CON GIANMARIA ANTINOLFI, UN IMPRESSIONANTE IMPRENDITORE NAPOLETANO CON CUI SI STA SOLLAZZANDO TRA I FALLICI FARAGLIONI DI CAPRI - MA L'AFFARE E' PIÙ GROSSO, MOOOLTO PIU' GROSSO: C'E' UN FILO ROSSO CHE LEGA LA FINE DEL RAPPORTO DE MARTINO-BELEN E LA CRISI MARCUZZI- CALABRESI: LA RELAZIONE CLANDESTINA (SCOPERTA DA BELEN) TRA DE MARTINO E ALLESSA MARCUZZI... - FOTO!

https://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/dago-flash-sveglia-qui-si-tromba-belin-belen-settimane-39-241252.htm

stefano de martino ad affari tuoi 3

LA CONFERMA DEL DAGO-SCOOP – 31 DICEMBRE 2023 - BELEN RODRIGUEZ CONFERMA IL TRADIMENTO DI STEFANO DE MARTINO CON ALESSIA MARCUZZI - A UNA FOLLOWER CHE SU INSTAGRAM LE CHIEDE DI DIRE PRIMA O POI LA VERITÀ SUL CASO, LA "SCIÒ-GIRL" RISPONDE, LACONICA: "CONFERMO" - NEL LUGLIO 2020, QUANDO QUESTO DISGRAZIATO SITO LANCIÒ LA BOMBA, IL BALLERINO SI AFFRETTÒ A SMENTIRE TUTTO. MA COME DIMOSTRANO I CASI TOTTI-ILARY E BONOLIS-BRUGANELLI, SMENTIRE DAGOSPIA PORTA MALISSIMO...

https://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/tre-anni-mezzo-dago-scoop-triangolo-corna-belen-rodriguez-379779.htm

alessia marcuzzi, stefano de martino, belen

STEFANO DE MARTINO: «A 19 ANNI AD AMICI MI MONTAI LA TESTA. AMADEUS? NESSUNA COMPETIZIONE. IL MIO TIPO IDEALE NON È SOLO BELÉN»

Estratto dell’articolo di Aldo Cazzullo e Elvira Serra per il “Corriere della Sera”

Stefano De Martino è il personaggio tv del momento. Conduce il programma più visto della televisione italiana, Affari tuoi […]. Trentacinque anni, un figlio undicenne dalla donna più desiderata d’Italia, Belén Rodriguez. «Ma non mi monto la testa. L’ho già fatto, a 19 anni, e ho avuto tutto il tempo di rismontarla».

Racconta che il suo animale totemico è la tartarughina che gli regalò Maurizio Costanzo, e che tiene nascosta sotto il telefono rosso con cui tratta le offerte del «notaio» al Teatro delle Vittorie.

STEFANO DE MARTINO RENZO ARBORE

Si ricorda la prima volta che ha pianto?

«Quando è morto Massimo Troisi. […]».

E il suo primo ricordo pubblico?

«L’11 settembre. […]».

Ha sempre voluto fare tv?

«No, volevo fare quello che facevano gli altri. Dunque, all’inizio il calciatore: terzino sinistro. Poi a 9 anni ho cominciato ad accompagnare mia sorella in bicicletta alle lezioni di danza. Siccome non volevo fare due viaggi, la aspettavo lì seduto. Un giorno l’insegnante, di cui era stato allievo anche mio padre, mi chiese di provare».

alessia marcuzzi stefano de martino

Suo padre era nel corpo di ballo del San Carlo di Napoli.

«Sì, e lavorava anche nel Bar Stella di mio nonno, a Torre Annunziata, dove sono cresciuto. […]».

[…] Dove vivevate?

«In un palazzo fatiscente sopravvissuto al terremoto del 1980. Non c’era portone né citofono, quando cercavano qualcuno, gridavano il nome dal cortile. La mia vita era tutta lì: in piazza c’erano il bar del nonno e la chiesa, dove ho servito messa».

stefano de martino foto di chi

Mike se lo ricorda?

«Certo, lo guardavo sempre. Ma nella mia memoria televisiva confondo quello che vedevo da bambino e quello che ho visto nelle teche. La tv che mi piace è la tv che hanno fatto quando io non c’ero. Ne cito solo uno: tutto Arbore».

Lo sente?

«Sì, ho questo privilegio. È attento alle cose che faccio, qualche giorno fa siamo stati al telefono 52 minuti».

Nella parodia che le fanno al GialappaShow dice che «Arbore è un vecchio De Martino».

«Quella parodia mi fa molto ridere, mi regala una spocchia e una cattiveria che non ho. Cerco sempre di ridimensionare quello che mi succede. L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardato».

Quando allora si è montato la testa?

stefano de martino imitato da luigi esposito a gialappashow

«Agli inizi, con Amici , quando tutti mi fermavano nella metro. In quel periodo ho avuto su me stesso pensieri fuori misura. Per fortuna subito dopo sono andato a New York, dove sono entrato in una compagnia di ballo, ed ero l’italiano che si distingueva perché non sapeva parlare bene l’inglese. È stato prezioso per ridimensionarmi».

«Amici» vuol dire Maria De Filippi.

«Una donna molto intelligente, guardandola fare il suo lavoro mi sono appassionato anch’io. […] Televisivamente parlando mi sento suo figlio».

MAURIZIO COSTANZO SHOW, DAGO A CARMELO BENE: 'SE NON ESISTI PERCHE' TI TINGI I CAPELLI?'

Maurizio Costanzo?

stefano de martino belen

«Ero un fan del Maurizio Costanzo Show , era bravissimo a fare il fritto misto. Ricordo ancora quando, a Uno contro tutti , Carmelo Bene parlava di sé come di un’entità astratta — “io non ho una quotidianità, io non esisto! ” —, e Roberto D’Agostino gli chiese: “Scusi, ma se lei non esiste, perché si tinge i capelli?”».

E Carmelo Bene?

«Apprezzò».

«Amici» significa anche Belén, la sua ex moglie.

«Il fatto che sia stato sposato con una donna così bella ha creato attorno a me il falso mito che mi piace solo quel tipo di donna. Non è vero. Di lei mi affascinava la luce, l’ambizione, questa voglia di mondo che era la mia stessa voglia».

stefano de martino

Ai tempi aveva 22 anni, Belén 27.

«Penso che tanti uomini, dopo, abbiano cominciato a sentirmi vicino perché in fondo io ce l’avevo fatta con mezzi limitati. Lei stava con Fabrizio Corona, un’altra generazione, un’altra vita: in teoria non c’era gara».

Come l’ha conquistata?

«Ballare insieme ha subito accorciato le distanze. È un peccato che oggi più nessuno balli un lento: sterno contro sterno, cuore contro cuore; si risparmia un sacco di tempo, l’invito a cena, l’approccio con il cuore in gola...».

[…] Ogni tanto le attribuiscono un nuovo amore. L’ultimo era Alessia Marcuzzi.

BELVE STEFANO DE MARTINO

«Sì, ogni mese ce n’è una nuova. Mentre è vero che mi piace frequentare persone più grandi di me, che hanno da insegnarmi qualcosa. Seguendo questo schema, però, dovrei uscire con le ottantenni!».

E invece la voce che la sua carriera in Rai fosse legata a un’amicizia con Arianna Meloni?

«Abbiamo smentito entrambi. Io ho dovuto perfino cercarla su Google quando è saltata fuori questa cosa, non sapevo nemmeno che faccia avesse».

È di sinistra?

STEFANO DE MARTINO CON ALESSIA MARCUZZI ALLA PRESENTAZIONE DEI PALINSESTI RAI A NAPOLI

«Se esistesse la sinistra, forse potrei rispondere se sono di destra o di sinistra. La verità è che da quando voto, cioè da quando ho 18 anni, purtroppo ho dovuto votare il meno peggio senza mai sentirmi realmente rappresentato».

Quanto conta, per fare carriera, avere un agente come Beppe Caschetto?

«Non so quanto abbia contato per me. So che abbiamo la stessa visione, cioè che è meglio non essere mai il personaggio del momento, perché tanto poi passa. Bisogna puntare a una carriera lunga, senza picchi particolari. E preferisco sia lui a rispondere, quando mi propongono delle cose, perché rispecchia molto il mio modo di fare».

emma marrone stefano de martino 1

Prima la seguiva Lucio Presta, che non ha preso bene il cambio. Al Festival della Tv di Dogliani ha detto: «Chi tradisce una volta, tradisce sempre».

«La verità è che a me Lucio Presta sta simpatico, e penso sia reciproco. Ha un modo di fare molto cinematografico, che mi diverte, e questo spiega anche la sua battuta. Quando ha avuto l’incidente sul trattore gli ho scritto, ero dispiaciuto».

Amadeus lo ha più sentito?

«Gli ho scritto un messaggio quando ho saputo che avrei fatto Affari tuoi , e mi ha incoraggiato. Ero subentrato a lui anche a Stasera tutto è possibile ».

amadeus stefano de martino

Si è sentito in competizione con Ama, quando ha cominciato ad aprire i pacchi al posto suo?

«No, nessuna competizione con Amadeus, piuttosto mi sono concentrato per trovare un mio modo di condurre. In ogni caso la partita noi ce la giochiamo con Canale 5».

«Striscia la notizia» ogni tanto vi punge, mette in dubbio la regolarità del programma.

«Fa parte della natura di Striscia . Sollevare dubbi è legittimo. Il vero punto è dimostrare le cose e non credo che a loro manchino gli strumenti, se davvero ci fossero gli estremi. La competizione con il programma risale al 2003».

[…] Va ancora dallo psicologo?

«Sì, ogni settimana, ormai da anni. Mi piace quella pausa dalla mia vita frenetica».

alessia marcuzzi stefano de martino chi

Il film della vita?

« Ricomincio da tre . E poi quando sono triste mi basta guardare qualsiasi film di Totò: subito mi cambia l’umore. Me lo insegnò Costanzo».

[…] È vero che ha parato un rigore a Maradona?

«Eravamo ad Amici . Lui prima di tirare guardò dall’altra parte; non ci sono cascato. Ecco, di tutti i personaggi che ho incontrato, lui è l’unico che mi è sembrato soprannaturale».

[…] Non le abbiamo chiesto niente di Sanremo.

stefano de martino belen

«La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta: Sanremo è una foto che incornici e appendi al MoMa. Per i prossimi due anni un conduttore c’è già. Poi vedremo».

stefano de martino ad affari tuoi 7 STEFANO DE MARTINO AD ARTISSIMA STEFANO DE MARTINO stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi stefano de martino alessia marcuzzi stefano de martino con fiore viola come quelli di alessia marcuzzi stefano de martino alessia marcuzzi IL TRAMONTO DI ALESSIA MARCUZZI CON LIKE DI STEFANO DE MARTINO stefano de martino e daniele scardina alessia marcuzzi stefano de martino chi belen stefano de martino stefano de martino fortuna 1 belen e stefano de martino 4 stefano de martino emma marrone stefano de martino 2 stefano de martino belen IL GIORNO PIU BELLO - STEFANO DE MARTINO stefano de martino foto mezzelani gmt153 COPERTINA OGGI 4-11 MAGGIO 2023 stefano de martino belen stefano de martino e il suo imitatore luigi esposito stefano de martino con giulia spalletta 3 foto di chi stefano de martino 4 stefano de martino con giulia spalletta 4 foto di chi stefano de martino stefano de martino stefano de martino con la sua nuova fiamma martina 3 foto di chi stefano de martino stefano de martino e martina de carlo chi martina de carlo stefano de martino foto di chi riccardo cassini e stefano de martino 1