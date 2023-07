QUELL'INSOLITO TRANS TRANS A MISS ITALIA - PATRIZIA MIRIGLIANI DICE NO ALLE TRANSGENDER IN GARA: "NON CAMBIERÒ IL REGOLAMENTO" – LA PATRON DELLA KERMESSE AVEVA LIQUIDATO LA NOTIZIA DELL’INCORONAZIONE DI UNA DONNA TRANS A MISS OLANDA, LA VENTIDUENNE RIKKIE VALERIE KOLLÉ, COME “UN’INIZIATIVA PUBBLICITARIA” - "NON HO NULLA IN CONTRARIO MA L'ITALIA E' UN PAESE PARTICOLARE, LE COSE DEVONO ANDARE PER GRADI..."

Estratto da corriere.it

patrizia mirigliani foto di bacco

La corona - almeno quella di Miss Italia - può attendere. Nessuna concorrente transgender sarà ammessa al concorso, giunto all’edizione numero 84. Lo ha ribadito la storica patron della manifestazione Patrizia Mirigliani, intervistata da RTL 102.5.

«Nel mio regolamento, al momento, non ho ancora aperto alle transgender, poiché ritengo che debbano essere nate donne. Quindi, finché andrà avanti il mio regolamento sarà così. E per ora non ritengo di cambiarlo» ha raccontato. Nei giorni scorsi aveva liquidato la notizia dell’incoronazione di una donna trans a Miss Olanda, la ventiduenne Rikkie Valerie Kollé come «un’iniziativa pubblicitaria».

«Queste sono decisioni delicate, se Miss Olanda ha ritenuto opportuno includerle sono felice per loro, ma spero non fosse l’unica transgender del concorso, anche io ho lanciato nel concorso candidate con protesi ma non ho fatto di loro una bandiera assoluta» ha precisato nell’intervista radiofonica, spiegando meglio la sua opinione in merito:

RIKKIE VALERIE KOLLE

«Le cose devono andare per gradi, l’Italia è un paese delicato e particolare. Inoltre, al momento, solo due transgender hanno richiesto di partecipare a Miss Italia. Pertanto, il mio regolamento attuale non lo consente. La tradizione di un concorso che esiste da 84 anni ha una sua importanza, ma non ho nulla in contrario riguardo a chi decide di ammettere transgender a concorsi di bellezza, a patto che non sia strumentale». La modella olandese Rikkie Valerie Kollé è stata la prima transgender a vincere Miss Paesi Bassi e ora si appresta a gareggiare per la fascia di Miss Universo. Non sarà la prima transgender a partecipare alla competizione: la prima in assoluto è stata Angela Ponce, nel 2018.

patrizia mirigliani foto di bacco rikkie valerie kolle 6 rikkie valerie kolle 3 rikkie valerie kolle 4 rikkie valerie kolle 5 rikkie valerie kolle 7

patrizia mirigliani testimonial di rose angel foto di bacco rikkie valerie kolle 8

(...)