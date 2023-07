QUELLA VOLTA CHE DAVID PARENZO E IGNAZIO LA RUSSA CHIUSERO PANNELLA IN UN CAMERINO DI “TELELOMBARDIA” - L'INTERVISTA A PARENZO: “GLI FACEMMO CREDERE CHE LA TRASMISSIONE FOSSE INIZIATA. LA RUSSA IN STUDIO DICEVA: ‘NON SI PRESENTA, TEME IL CONFRONTO. IMPAZZÌ!” – “LA ZANZARA? MIA FIGLIA PIÙ GRANDE MI SCRIVE: ‘PAPÀ, MA DAVVERO DICI QUESTE COSE?’” – QUANDO VITTORIO FELTRI LO CHIAMÒ “FALSO EBREO”: “OGNI TANTO GLI PARTE LA CIABATTA” – IL PRIMO MATRIMONIO A 26 ANNI, IL RAPPORTO CON NATHANIA ZEVI E IL NONNO MASSONE E FASCISTA... - VIDEO!

Estratto dell’articolo di Giovanni Viafora per il “Corriere della Sera”

L’ultimo messaggio arriva alle 2.53 del mattino: «Perfetto domani al Corriere». Firmato: David. E alle 13, eccolo, infatti, in via Solferino. Parenzo, ma era l’alba! «Ho portato al teatro Parenti il mio spettacolo “Ebreo”. Tutto esaurito. Farò 40 date, in 40 destinazioni in tutta Italia. In platea vengono i ventenni: pensano di assistere alla Zanzara ...».

E invece? «Invece parlo di pane azzimo e delle mie radici. Dallo spettacolo ne è uscito un libro: Ebreo giudeo naso adunco (Baldini+Castoldi)». Che poi Schlein direbbe «etrusco»... «Non so perché l’abbia definito così, io non l’avrei fatto: per me l’identità è quella». Ed è stata mai un problema? «Da piccolo soltanto. Alle elementari durante l’ora di religione non dicevo le preghiere, una maestra chiamò i miei genitori: “Vostro figlio si spaccia per ebreo”. Mi cambiarono di istituto. Al liceo invece ogni tanto qualche battuta antisemita: tornavo a casa un po’ ferito».

[…] Non parla mai del nonno materno, invece.

«Era fascista ed è anche stato il fondatore di quella branca della massoneria, del rito scozzese. Adesso alla Zanzara diranno: ecco, anche tu hai un nonno fascista e pure massone! Ma la situazione era più complessa. Non c’era nulla dell’affarismo di oggi e il fascismo ad un certo punto mise pure al bando la massoneria, c’era in lui quindi questa doppia contraddizione. Questo anche per dire della complessità della famiglia in cui sono nato e in cui sin da piccolo si è parlato di politica». […]

Come finì a fare il giornalista?

«Organizzavo i dibattiti alla Festa dell’Unità, mi notò Sandro Curzi, che aveva fondato Liberazione . Mi disse: “Senti, ti va di fare qualcosa?”. Risposi: “Guarda che nel partito mi considerano già un filo-americano”. Ribatté: “Fai quello che vuoi”. Mi inventai una rubrica che si chiamava “Hamburger e polenta, storie dal mitico Nordest”».

[…] Per anni ha condotto «Iceberg» su Telelombardia: tv locale, ma i leader venivano tutti.

«Una volta venne Pannella, gli feci uno scherzo tremendo assieme a Ignazio La Russa, che era mio complice. Lo chiudemmo in camerino, facendogli credere che la trasmissione fosse già iniziata. La Russa in studio diceva: “Pannella non si presenta, teme il confronto”.

Quello impazzì! Poi pretese 20 minuti per uno dei suoi pipponi... In realtà a Marco dobbiamo tanto. La Zanzara viene dall’idea dei microfoni aperti di Radio Radicale».

Cruciani come l’ha conosciuto?

«Dopo una puntata di Tetris di Telese».

Che impressione le fece la prima volta?

«Ho pensato: questo è matto. Ora c’è un’amicizia vera che dura da dieci anni ». […]

Litigate?

«Momenti di scazzo ce ne sono di continuo: sul Covid ci siamo scontrati per davvero. Non accettavo il negazionismo».

[…] «Ma dal vivo sono circondato sempre da un grandissimo affetto. Si fanno tutti i selfie con me, mi urlano “tigre”».

Tigre?

«Perché un giorno postai una mia foto in palestra, mentre mi allenavo. Una situazione come si capirà abbastanza inverosimile: “Ecco il tigre che si prepara alla battaglia della sera”». […]

Per tornare ai figli: ne ha 4. La ascoltano?

«Margherita, 16 anni, la più grande, avuta dalla mia ex moglie (una ragazza conosciuta ad un campo ebraico , sposata a 26 anni) , ogni tanto mi inoltra pezzi di trasmissione che le mandano gli amici. Mi scrive: “Papà, ma davvero dici queste cose?”. Si diverte. Non ho mai avuto coraggio di chiederle però se ascolti proprio tutto...».

Gli altri? Ovvero quelli avuti dalla sua attuale compagna, Nathania Zevi...

«Nathan, 10 anni, grande talento teatrale, si guarda già tutti i Tg di Mentana. Poi c’è Gabri, 7, molto riflessivo e Noa Tullia, 2, che è un mix».

Con Nathania, giornalista Rai, come è andata? L’ha conquistata lei?

«Diciamo che ho insistito io abbastanza. Non è che mi presentassi con tutte le credenziali in ordine: era più giovane, mi ero appena separato, avevo già una figlia... Ma abbiamo costruito insieme affetti solidi. Ci chiamiamo marito e moglie anche se non siamo sposati e con la mia ex i rapporti sono ottimi: siamo praticamente una famiglia allargata. Poi Nathania lenisce il mio egocentrismo: quando torno a casa, gasato per una bella intervista, mi fa: “Ok, ora butta la spazzatura”».

Qualche tempo fa comunque è intervenuta su Twitter per difenderla da un attacco di Feltri, che l’aveva definita un «falso ebreo».

«Ma Vittorio non è assolutamente antisemita. È solo che ogni tanto gli parte la ciabatta».

Con chi non andrebbe a cena?

«Con Orsini, non mi divertirei. Ha pure minacciato di querelarmi».

Qualcuno si è mai arrabbiato per le sue imitazioni: Freccero, l’avvocato Taormina...? «Taormina. Non risponde più al telefono». […]

