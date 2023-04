21 apr 2023 16:43

QUENTIN TARANTINO PREFERISCE CANNES A VENEZIA - IL REGISTA PRESENTA "UN FILM A SORPRESA" E PER "DISCUTERE DELLA SUA CONTRO-STORIA DEL CINEMA" - LA PELLICOLA SAREBBE "THE MOVIE CRITIC", CHE DOVREBBE ESSERE IL CAPITOLO FINALE DELLA SUA CARRIERA - LA PRESENTAZIONE È ATTESA PER IL 25 MAGGIO, IN QUELLO CHE È STATO IL PALCO DELLA SUA CONSACRAZIONE GRAZIE ALLA VITTORIA DELLA PALMA D'ORO PER "PULP FICTION" NEL 1994…