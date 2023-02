13 feb 2023 11:35

QUER PASTICCIACCIO BRUTTO DELLE DIRETTE INSTAGRAM A SANREMO – LA VERA BOMBA SULL’OSSESSIVA PUBBLICITÀ, PER NIENTE OCCULTA, AL SOCIAL NETWORK DI ZUCKERBERG, È LEGATA AI DIRITTI: LA RAI HA CEDUTO E A CHE PREZZO I DIRITTI STREAMING DEI CONTENUTI VISIBILI SUI PROFILI INSTAGRAM DI AMADEUS AND COMPANY? SI TRATTA DI CONTENUTI ESCLUSIVI CHE SOLO RAICOM PUÒ COMMERCIALIZZARE – SCAGLIONI: “VI PARE POSSIBILE CHE I DIRITTI DIGITALI DELLE PERFORMANCE SANREMESI, UN TESORO PER RAIPLAY, DECADANO POCHI GIORNI DOPO LA FINE DEL FESTIVAL?” - VIDEO