QUESTA “UNITÀ” NON S’HA DA FARE – DOPO VAURO, ANCHE PIERO SANSONETTI LODA BERLUSCONI PER L’ATTACCO A ZELENSKY. UN’USCITA CHE FA BARCOLLARE IL PROGETTO DI UNA NUOVA “UNITÀ”, LA CUI TESTATA È STATA RILEVATA DA ROMEO E CHE VEDE IN BONACCINI LO SPONSOR POLITICO IN PECTORE, COLUI CHE GARANTIREBBE DIFFUSIONE E PROTEZIONE CON LE BANCHE – IN REDAZIONE CI SI CHIEDE A CHE GIOCO SI STIA GIOCANDO, ANCHE DOPO LA PROPOSTA (RIFIUTATA) DI AFFIDARE LA DIREZIONE DEL SITO A MICHELE SANTORO…

PIERO SANSONETTI

DAGONOTA

L’uscita di Piero Sansonetti in lode di Silvio Berlusconi per l’attacco a Zelensky ha creato non poco caos ai vertici del Pd. L'intemerata del direttore del Riformista avrebbe fatto barcollare il progetto di una nuova Unità (la cui testata è stata rilevata da Alfredo Romeo e affidata a Sansonetti) che vede in Bonaccini lo sponsor politico in pectore e colui che garantirebbe diffusione e protezione con le banche.

Nella redazione i mugugni sono giornalieri e qualcuno si chiede a che gioco si stia giocando. Anche dopo la proposta (rifiutata) di affidare la direzione del sito della nuova Unità a Michele Santoro.

BERLUSCONI FA IL PIENO DI APPLAUSI A SINISTRA, DOPO VAURO ARRIVA SANSONETTI: «SULL’UCRAINA HA RAGIONE»

Estratto da www.open.online

ALFREDO ROMEO

«Io penso che sulla guerra in Ucraina Berlusconi abbia ragione da vendere». Dopo Vauro, anche Piero Sansonetti – direttore del quotidiano Il Riformista – si schiera a difesa del leader di Forza Italia. Da ieri Berlusconi si trova al centro di una bufera politica, dopo una serie di affermazioni controverse sulla guerra in Ucraina e sul presidente Volodymyr Zelensky. «Se fossi stato premier, io non lo avrei mai incontrato», ha detto il leader di Forza Italia in merito all’incontro tra Giorgia Meloni e il leader di Kiev.

berlusconi putin

«Bastava che lui cessasse di attaccare le due Repubbliche autonome del Donbass e questo (la guerra, ndr) non sarebbe avvenuto. Quindi io giudico molto, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore», ha aggiunto Berlusconi […]

L’uscita di Berlusconi su Zelensky, infatti, sembra aver ricompattato, almeno in parte, alcuni dei suoi storici antiberlusconiani, tra cui proprio Vauro e Sansonetti, per quanto con sfumature diverse, che hanno difeso il punto di vista dell’ex premier sulla guerra in Ucraina. […]

Alfredo Romeo 3 unita berlinguer PUBBLICITA DE L UNITA CON IL FONDOSCHIENA DI UNA RAGAZZA putin berlusconi piero sansonetti foto di bacco