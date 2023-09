CON QUESTI “LETTERATI”, IL GENERALE VANNACCI VENDERÀ UN MILIONE DI COPIE – AMANDA GORMAN, LA POETESSA DEI SUOI STIVALI (PRADA), È IMMORTALATA COME MODELLINA SUL CALENDARIO PIRELLI TUTTO ALL-BLACK – È L’UNICO MIRACOLO RIUSCITO A JOE BIDEN: AVENDO INVITATO ALLA SUA INTRONAZIONE LA SEDICENTE POETESSINA BLACK, FEMMINISTA, FORSE LESBO, AMBIENTALISTA, CERTAMENTE FASHION-VICTIM (UNA POETESSA AL CONTRARIO, DIREBBE IL GENERALE VANNACCI) È RIUSCITO A FARLA DIVENTARE UN’ECCEZIONALE TESTIMONIAL PRADA. E PER PASSARE IN PRESTITO DA BERTELLI A TRONCHETTI BASTA CAZZARE LA RANDA… - VIDEO

La poetessa dei suoi stivali (Prada), Amanda Gorman, è immortalata come modellina sul Calendario Pirelli fotografata dal ghanese Prince Gyasi insieme a Naomi Campbell, all’ex calciatore Marcel Desailly e al Re Otumfuo Osei Tutu II.

È un calendario-minestrone tutto all black, tanto, ormai, è tutto all black e post colonial: le università, la Biennale d’arte, la Biennale d’architettura, le mostre, il cinema e pure il calendario (una invenzione cattolica per scandire il rituale) con buona pace per Sant’Antonio.

Del resto, la Gorman è l’unico miracolo riuscito a Joe Biden il quale, avendo invitato alla sua intronazione la sedicente poetessina black, femminista, forse lesbo, ambientalista, certamente fashion-victim - una poetessa al contrario direbbe il generale Vannacci - è riuscita a farla diventare un’eccezionale testimonial Prada. E per passare in prestito da Bertelli a Tronchetti basta cazziare la randa.

La poesia non c’entra niente, naturalmente. Come scriverebbe il semiologo Umberto Eco è una “funzione seconda”: si potrebbe definire la Gorman artista, oppure attivista, femminista, icona-social, influencer, quaquaraquà… è lo stesso. Come i reality creano in tv buffi personaggi da commedia dell’arte, analogamente il sistema-moda può fagocitare dal nulla qualsiasi mascherina.

Questa volta per la finzione scenica è stata scelta la maschera della poetessa, ma non dobbiamo lasciarci ingannare: questa maschera è efficace solo associata alla gnoccaggine, al black e al finto attivismo e si concreta grazie a varie ed efficienti agenzie di costruzione dell’immagine alle quali la Gorman si è affidata subito dopo l’intronazione di Sleepy Joe: chi sta “alla fioca lucerna poetando” non si illuda di fare soldi quanto la Gorman.

Il diavolo veste davvero Prada vestendo questa Greta Thunberg della pseudo-poesia (come Greta s’imbarca sullo yacht di Casiraghi, così Amanda ha volo pagato e Hotel 5 stelle ospitata da Prada) che infiamma le penne delle femministe d’antan, come Aspesi e Maraini, alle quali par di rivivere i tempi della giovinezza.

Per (la) Maraini “Amanda Gorman è una poetessa affermata, un segnale fortissimo contro il razzismo”. Per (la) Aspesi, il fatto che Gorman sia “improvvisamente passata da centomila a un milione di follower” non testimonia l’ignoranza e il conformismo dei social bensì “la fame di cultura” (annamo bene).

Per “Repubblica” con (la) Gorman “è nata una stella”. Sì, una stella del razzismo e del conformismo che se l’è presa con i traduttori bianchi rei di essere bianchi, che manda tweet tipo “essendo mia madre nera, non posso che urlare di gioia per il team di calcio afro francese, c’è qualcosa di magico che persone di radici africane siano eccellenti, siano celebrate…” o che in una sfilata twitta solo le modelle nere con scritto “Shout out to all the beautiful women of color”.

Il/la suo/a idolo/a, come scritto su Instagram, è il cosiddetto (anche qui finto) “re” Blair Imani (nata Blair Elizabeth Brown), un nero/a convertito/a all’Islam, queer, ovvero “sessualmente, etnicamente o socialmente eccentrico rispetto alle definizioni di normalità codificate dalla cultura egemone”, multirazziale e membro/a di Black Lives Matter.

La poetessa impegnata come influencer nella moda e nel luxury rivela il suo “amore” per Kristie Dash (una produttrice di brand nel fashion e influencer) e alla autodomanda “Chi sposerei”, che si pone in un post risponde: “Are u an intersectional feminist voting bachelor with an INTJ/INFJ personality and Harry Potter obsession? If so, catch me outside. If not…”.

Ovvero: “Sei single, votante per il femminismo intersectional (termine coniato nel 1989 dall’avvocato civile nero Kimberlé Crenshaw che accumula il femminismo ad altre forme di discriminazione) con una personalità di tipo INTJ (ovvero introversa, con intuizione, pensiero razionale e giudizio) e INFJ (ovvero gentile e premuroso) e ossessionato da Harry Potter? Allora vediamoci fuori. Altrimenti…”. Aiuto! Chiamate subito il generale Vannacci per far ritirare il Calendario Pirelli.

