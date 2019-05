QUESTO MATRIMONIO NON S’HA DA FARE - IL SITO “BITCHYF” ANNUNCIA L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO DI PAMELA PRATI, PREVISTO PER L’8 MAGGIO: "COLPA" DELLA PRESSIONE MEDIATICA - FONTI BENINFORMATE DA MEDIASET FANNO SAPERE A DAGOSPIA DI NON AVER RICEVUTO AL MOMENTO COMUNICAZIONI UFFICIALI - PAMELA PRATI CI DA' RAGIONE E SMENTISCE SU INSTAGRAM: "VI PREGHEREI DI NON DAR RETTA A OGNI NOTIZIA CHE ESCE SUL MIO CONTO..."

1 - IMPEPATA DI NOZZE PER PAMELA

Giuseppe Candela per Dagospia

pamela prati sposa su gente copertina marco caltagirone

Cresce l'attesa per la puntata finale di "Moglie e mamma", la soap dell'anno dedicata alle (finte) nozze di Pamela Prati e Mark Caltagirone previste il prossimo 8 maggio. Ci saranno e chi salirà sull'altare per pronunciare il fatidico sì con la showgirl sarda? Il sito BitchyF pochi minuti fa ha annunciato l'annullamento del matrimonio: "colpa" della pressione mediatica, da un mese dopo lo scoop di Dagospia siti e programmi tv si sono fiondati sull'affaire nozze.

PAMELA PRATI E LA SMENTITA AL RINVIO DEL MATRIMONIO

La manager Eliana Michelazzo a Non è la D'Urso aveva parlato dei problemi cardiaci dei futuri sposi, in precedenza il Corriere della sera aveva riportato di un malore della Pireddu (suo vero nome) e anche la Perricciolo a Oggi si era soffermata sulle condizioni di salute della primadonna del Bagaglino. Il capitolo finale prevede dunque l'addio all'altare per motivi di salute e per l'incapacità di gestire la pressione? “Curatevi la cattiveria. Trovo vergognoso che tutti vogliano essere protagonisti della mia storia parlando a vanvera e fingendosi amici”, ha scritto ieri la Prati su Instagram.

Fonti beninformate da Mediaset fanno sapere a Dagospia di non ricevuto al momento comunicazioni ufficiali. Non hanno conferme per l'8 maggio ma nemmeno ufficialità su slittamenti della data o cancellazione definitiva del matrimonio. Verissimo, programma che detiene l'esclusiva delle nozze Prati-Caltagirone, avrebbe invitato la showgirl per sabato 11 maggio e sarebbe in attesa di una risposta. Invito, dunque, per fare chiarezza sul caso lasciando alla protagonista la comunicazione definitva.

pamela prati

Mercoledì scorso Mark Caltagirone (o chi gli prestava la voce) ha telefonato in diretta a Live-Non è la D'Urso, abbiamo scoperto che aveva tentato già un intervento a Verissimo durante l'intervista alla futura moglie di qualche settimana fa. Il programma però aveva fermato tutto perché in assenza di documenti non poteva garantire sull'identità della persona dall'altra parte della cornetta. Le nozze, come immaginabile, non si celebreranno. Si studia una via d'uscita, la soap continua...

PAMELA PRATI RENDE PRIVATO INSTAGRAM, POI ATTACCA I SUOI FALSI AMICI E DIFENDE ELIANA MICHELAZZO E PAMELA PERRICCIOLO

Fabiano Minacci per https://www.bitchyf.it

Mancherebbero cinque giorni al matrimonio dell’anno fra Pamela Prati e Mark Caltagirone e nonostante vi abbia dato in esclusiva la notizia della posticipazione delle nozze (confermata nel backstage di Live Non è La d’Urso anche da Manuela Villa), il promesso sposo ha confermato la data in diretta da Barbara d’Urso.

eliana michelazzo piange

Data che si sta avvicinando e che vedrà finalmente Pamela Prati con l’abito bianco insieme al suo amato Mark Caltagirone ed i due figli in affido, Sebastian e Rebecca.

Al momento però la showgirl avrebbe impostato la privacy sul suo profilo Instagram ed avrebbe sbottato sulle Stories contro i suoi “falsi amici”:

“Curatevi la cattiveria. Trovo vergognoso che tutti vogliano essere protagonisti della mia storia parlando a vanvera e fingendosi amici”. E se ha usato parole forti contro i suoi falsi amici, è stata dolce con le sue due manager, Eliana e Pamela. “Eliana Michelazzo e donna Pamela due grandi donne. Vi voglio bene”.

pamela prati eliana michelazzo pamela perricciolo

Pamela Prati e Mark Caltagirone, matrimonio posticipato? Ecco cosa ha scritto FanPage:

“Dietro le quinte ci sarebbero stati veri e propri attimi di panico subito dopo la fine del blocco dedicato a Pamela Prati. Tra le persone che erano presenti a difesa di Eliana Michelazzo, c’era molta inquietudine. Su tutti, Georgette Polizzi è apparsa tra le più tese. Proprio la stylist sarebbe disperata perché vorrebbe scappare a gambe levate dalla Aicos, che tuttora la rappresenta come agenzia. Anche Milena Miconi a fine trasmissione si è scagliata contro Eliana: “Non mi devi mettere più in mezzo a ste storie, per favore”, le avrebbe detto. Poi il colpo di scena: Manuela Villa, dietro le quinte, riceve una telefonata – non sappiamo da chi – e rivela: “Il matrimonio di Pamela Prati è spostato a data da destinarsi”. Ancora un coup de théâtre prima che che a questa lunga e triste storia si metta la parola “fine”.”

PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN eliana michelazzo pamela perricciolo PAMELA PRATI VERISSIMO CON SILVIA TOFFANIN eliana michelazzo pamela prati e pamela perricciolo eliana michelazzo e pamela perricciolo pamela perricciolo wanda ferro eliana michelazzo pamela prati mark caltagirone pamela prati intervista live non e la d urso 3 pamela perricciolo pamela prati eliana michelazzo