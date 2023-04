14 apr 2023 15:27

QUESTO TRASH NON S'HA DA FARE – COME CANDELA-ANTICIPATO, LA SVOLTA MODERATA DI MEDIASET, IMPOSTA DA PIER SILVIO BERLUSCONI, FA CALARE LA MANNAIA SUL CAST DELL’“ISOLA DEI FAMOSI” – IL BISCIONE ANNULLA I CONTRATTI DI GIANMARCO ONESTINI, EX GIEFFINO, E LUCA DI CARLO, COMPAGNO DI ILONA STALLER – I DUE SONO CONSIDERATI “NON IN LINEA CON LO SPIRITO DELLO SHOW”. E ORA MEDIASET DOVRÀ PAGARE UNA LAUTA PENALE - NON SARA' MICA PER IL CLISTERE IN DIRETTA CHE ONESTINI SI FECE FARE AL REALITY "SUPERVIVIENTES"? - VIDEO