QUI LA VERA NOTIZIA È CHE GEGIA ERA CONSIDERATA UNA PSICOLOGA! – L’ATTRICE È STATA RADIATA DALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI. ERA STATA SEGNALATA DOPO UN SUO COMMENTO AL VELENO SUL CASO BELLAVIA AL GF VIP: “È UN DEPRESSO MANIACALE. DOVEVAMO TENERCELO E SENTIRE LE CAZZATE CHE DICEVA E DIRE BRAVO TESORO”?” – A SEGNALARLA ALL’ORDINE ERA STATA LA FIGLIA DI BOBBY SOLO, VERONICA SATTI, CHE ORA ESULTA…

Estratto da www.today.it

gegia

Il caso Marco Bellavia scoppiato dentro la Casa del Gf Vip […] continua a far parlare e poche ore fa è stata resa nota la radiazione dall'albo degli psicologi di Gegia.

A comunicare la notizia è stata Veronica Satti (figlia di Bobby Solo) […] che dopo le parole di Gegia tra settembre e ottobre sul malessere di Bellavia aveva segnalato, insieme a Alessia Pontecorvo il comportamento della concorrente all'Albo del Lazio dove lei era iscritta.

Il malessere di Marco al Gf Vip […] è stato oggetto di dibattito per molte settimane. In particolare Gegia aveva dichiarato che era "un depresso maniacale. Dovevamo tenercelo e sentire le caz*ate che diceva e dire Bravo tesoro?". Per questo motivo era stata aperta un'istruttoria che si è conclusa con la radiazione dall'albo.

marco bellavia

"Se dici sciocchezze qualificandoti come psicologa, poi come psicologa te ne assumi le responsabilità. Ora la radiazione è arrivata", ha scritto Satti su Instagram. "Giustizia! Grazie Alessia Pontecorvo per avermi scelta per fare squadra, per essere una squadra. Abbiamo deciso, dopo le gravi cose avvenute al gfvip nei confronti di Marco Bellavia, di fare qualcosa di concreto. Nell’arco di poche ore dalle vessazioni che si sono viste nei confronti di Bellavia. Ci siamo soffermare sul comportamento di Gegia (Francesca Antonaci), iscritta all’ordine degli psicologi Lazio".

[…] "A oggi, dopo l’istruttoria aperta grazie non solo ai nostri (miei e di Alessia Pontecorvo, esposti) ma anche grazie a tutte le vostre richieste di giustizia, giustizia è stata fatta: Francesca Antonaci in arte Gegia è stata radiata dall’albo dell’ordine degli psicologi del Lazio". […]

