QUI WANDA CI COVA - A “BELVE” WANDA NARA SVELA IL RETROSCENA SULLA PRESUNTA NOTTE CON MARADONA: “CI SIAMO TROVATI A UNA FESTA INSIEME IN UNA CASA E…” - LE PRESUNTE CORNA DI ICARDI CON CHINA SUAREZ? "QUALSIASI DONNA SI SAREBBE ARRABBIATA, MA SONO UN PO’ ABITUATA. MAURO È BELLO E GIOVANE, ARRIVANO TANTI MESSAGGI. MI DÀ FASTIDIO PERCHÉ LEI ERA UNA PERSONA CHE AVEVA UNA RELAZIONE CON ME” – E SULLA STORIA CON MAURITO… - VIDEO

Da www.corrieredellosport.it

wanda nara 2

Wanda Nara si è confessata in prima serata nel programma "Belve" su Rai Due condotto da Francesca Fagnani. La showgirl argentina si è presentata negli studi Rai accompagnata da Mauro Icardi, fugando subito così ogni dubbio sulla fine della loro relazione. Wanda Icardi ha parlato di tutto, a cominciare da una presunta notte d’amore con Maradona.

“Non sono mai stata con lui - ha detto Wanda Nara - hanno inventato un po’ questa storia, era vero che io ero finita in questa casa dove c'era questa festa, poi però tante persone hanno cominciato a dire “L’ho vista con lui”. Il giorno dopo ho iniziato a capire che questa cosa alla prossima sfilata mi avrebbe fatto diventare famosa. Non sono mai riuscita a parlare di questa cosa con Maradona, ma avevamo amici in comune che mi hanno detto che lui non poteva credere a tutto quello che aveva suscitato questa cosa. A me ha portato successo, ma alla fine non è successo nulla".

Wanda Nara, l'Inter e la storia con Icardi

wanda nara a belve 6

"Ho tanti bei ricordi e una parte del mio cuore sarà sempre interista". La storia con Icardi? "Lui è mio marito e saremo sempre una famiglia per tutta la vita. Non so se ci siamo rimessi insieme, noi siamo sempre stati una famiglia. Una fortuna? Per me sì, per lui non lo so, dovresti chiederglielo. Speriamo di stare insieme per tutta la vita?".

La China Suarez

"Non so cosa sia successo esattamente, ma una storia così lunga come la nostra, un fatto così piccolo non è il senso della nostra storia. Penso che qualsiasi donna si sarebbe arrabbiata, ma sono un po’ abituata. Mauro è bello e giovane, arrivano tanti messaggi. Mi dà fastidio perché era una persona che aveva una relazione con me. Icardi a Parigi? Io ero a Milano e non so cosa sia successo".

wanda nara mauro icardi 1 wanda nara a belve 7 wanda nara a belve 5 wanda nara mauro icardi 2 wanda nara a belve 4 wanda nara a belve 3 wanda nara a belve 2 francesca fagnani 2 wanda nara a belve 1 wanda nara 1