QUINDICI SECONDI DI CELEBRITA’ PER UN SELFICIENTE! L'AUTORE DELL’AUTOSCATTO CON MARIA DE FILIPPI ALLA CAMERA ARDENTE DI MAURIZIO COSTANZO E’ DI BORETTO, VICINO REGGIO EMILIA, E SI È CANCELLATO DAI SOCIAL PER LA VALANGA DI INSULTI RICEVUTI - LA TESTIMONIANZA DI MICHELE DALAI, AD DELLA SQUADRA PARMENSE ZEBRE RUGBY: “SONO IN TRENO CON LUI. LO SO PERCHÉ CONTINUA A PARLARNE AL TELEFONO TRA UN ‘VOGLIO MORIRE’ E UNA RISATA. GLI HANNO ANCHE PROPOSTO DI MONETIZZARE IL FATTACCIO. NEMMENO PER UN SECONDO HA DETTO DI AVER FATTO UNA STRONZATA…”

Estratto da leggo.it

Un selfie può cambiarti la vita in peggio. E' successo all'uomo che ha chiesto e ottenuto una foto a Maria De Filippi durante la camera ardente del marito Maurizio Costanzo. Tutta Italia si è scagliata contro il protagonista di questo episodio che, dopo la pioggia di insulti e critiche che lo hanno travolto, ha deciso di abbandonare i social. Lo racconta il Corriere della Sera.

selfie con maria de filippi alla camera ardente di costanzo

Il protagonista dell'ormai nota vicenda è emiliano, più precisamente reggiano di Boretto, un paese della Bassa, ed è stato riconosciuto da diversi compaesani dopo aver postato sui social il selfie incriminato.

(...)

Un'altra descrizione è stata affidata a Facebook da Michele Dalai, amministratore delegato della squadra parmense Zebre Rugby, che ha viaggiato sulla stessa carrozza ferroviaria del reggiano.

selfie con maria de filippi alla camera ardente 1

«Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi - si legge nel post di due giorni fa -. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata. Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene. In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronzata. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni».

selfie con maria de filippi alla camera ardente 2