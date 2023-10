"A 20 ANNI ERO SENZA SOLDI, CIBO O CASA. FACEVO I POMPINI IN CAMBIO DELLE DOCCE" - MADONNA IS BACK! LA "NONNETTA DEL POP", DOPO AVER SPAVENTATO TUTTI CON IL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA A CAUSA DI UN'INFEZIONE BATTERICA, TORNA SUL PALCO CON IL "CELEBRATION TOUR", LA TOURNÉE PER FESTEGGIARE I 40 ANNI DI CARRIERA: "NON PENSAVO CHE CE L’AVREI FATTA E NEANCHE I MIEI MEDICI. HO DIMENTICATO CINQUE GIORNI DELLA MIA VITA, O DELLA MIA MORTE, NON SO BENE DOV’ERO…"

Estratto dell'articolo di Barbara Visentin per www.corriere.it

madonna 18

«Sono molto sorpresa di essere arrivata fin qui», ha ammesso Madonna sabato sera, mentre la folla la osannava. E invece, ce l’ha fatta: il suo tanto atteso «Celebration Tour» ha preso il via dalla O2 Arena di Londra (arriverà a Milano, il 23 e 25 novembre, per due date esauritissime) e lei è salita sul palco per riprendersi scettro e corona da Regina del Pop.

madonna 17

A 65 anni compiuti, dopo lo spavento (suo e dei fan) per l’infezione batterica che a giugno l’ha costretta a diversi giorni di terapia intensiva, miss Ciccone ha tagliato il nastro della tournée mondiale che celebra 40 anni di carriera, […] lei a rievocare i suoi esordi, approdata nel Lower East Side di New York a 20 anni «senza soldi, senza cibo, senza casa» e costretta a vivere in una sala prove senza bagno: «Non avevo modo di farmi una doccia e quindi uscivo con gli uomini che avevano una vasca da bagno o una doccia. Ad un certo punto della conversazione, chiedevo casualmente se avessero un bagno. E quindi sì, pom***i in cambio di docce, questa è la verità».

madonna 13

[…] «Non pensavo che ce l’avrei fatta e neanche i miei medici: infatti mi sono svegliata con tutti i miei figli intorno a me. Ho dimenticato cinque giorni della mia vita, o della mia morte, non so bene dov’ero. Ma gli angeli mi hanno protetta e i miei figli erano con me, i miei figli mi salvano sempre». Quattro dei suoi sei figli erano anche sul palco con lei, […]

Non sono mancati i riferimenti all’attualità e in particolare alla guerra in Medio Oriente: «Stiamo tutti soffrendo a guardare quel che sta accadendo in Israele e Palestina, mi si spezza il cuore a vedere bambini che soffrono, teenager che soffrono, anziani che soffrono. È tutto terribile», ha detto. Ma poi il suo invito è stato quello di non abbattersi, come ha sempre fatto lei: «Anche se i nostri cuori sono spezzati, c’è tanto che possiamo fare.

madonna 2

Prima di tutto possiamo dire “io posso fare la differenza perché individualmente posso portare luce al mondo con le mie azioni e le mie parole ogni singolo giorno”. Scusate, non voglio farvi una lezione, ma tutti insieme siamo molto potenti — ha detto —. Possiamo unirci in modo oscuro e cattivo oppure possiamo unirci partendo dalla luce e dall’amore. E se tutti abbiamo questa coscienza collettiva, possiamo cambiare il mondo e possiamo portare pace, non solo in Medio Oriente, ma in tutto il mondo. Siete con me?»

madonna 14 madonna 7 madonna 15