QUESTA VOLTA, SEMBRA DAVVERO FIN-ITA! – LUFTHANSA SAREBBE PRONTA A FARE LA SUA OFFERTA PER “ITA AIRWAYS”! I TEDESCHI STANNO PONENDO CONDIZIONI MOLTO PESANTI AL GOVERNO SULLA PRIVATIZZAZIONE: VOGLIONO OTTENERE L’OPZIONE DI RITIRARSI DALL’ACQUISIZIONE SE L’IMPRESA NON “DECOLLASSE”. SONO ANCHE PREOCCUPATI DALLE CAUSE DEI CASSINTEGRATI ALITALIA. MA ALTERNATIVE NON CE NE SONO, QUINDI SI CUCCHERANNO LA COMPAGNIA CON DUE SPICCI…