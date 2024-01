24 gen 2024 18:40

"E' UNA GRANDE SODDISFAZIONE. TEMEVO DI ESSERE UN INTRUSO, IL BIANCO BORGHESE CHE STRUMENTALIZZA IL POVERO MIGRANTE"- MATTEO GARRONE ESULTA PER LA CANDIDATURA DI "IO CAPITANO" PER MIGLIORE FILM STRANIERO AGLI OSCAR: "SONO ENTRATO IN UNA CULTURA CHE NON È LA MIA, DIRIGEVO IN UNA LINGUA INCOMPRENSIBILE. IO STESSO ERO SPETTATORE" - L'A.D. DI RAI CINEMA, PAOLO DEL BROCCO: "ERAVAMO GLI OUTSIDER. AVEVAMO UN BUDGET LIMITATO PER LA PROMOZIONE AGLI OSCAR, E SIAMO SENZA UN GRANDE DISTRIBUTORE INTERNAZIONALE. ADESSO..."