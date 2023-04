"L'INCONTRO A MILANO E A BRESCIA CON QUENTIN TARANTINO È STATO UN FLOP COLOSSALE" - PAOLO ZACCAGNINI STRONCA IL TOUR ITALIANO DEL REGISTA PER PRESENTARE IL SUO NUOVO LIBRO, "CINEMA SPECULATION": "HA UNA BOCCA, NON HA UNA BOCCA? NON SI SA PERCHÈ IL VOLTO ERA COPERTO DA UNA MASCHERINA DEGNA DEI BANDITI PIÙ FEROCI DEI FILM WESTERN" - "LA VISITA A SCENA MUTA SAREBBE DOVUTA SERVIRE A LANCIARE IL LIBRO MA SI È RIVELATA FALLIMENTARE SU TUTTI I FRONTI, UN AFFRONTO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Paolo Zaccagnini per www.mowmag.it

[…] Sarebbe stato l'evento dell'anno, ma non lo è stato. Di cosa parlo? […]di Quentin Tarantino […] Brescia e Milano sottosopra, La Milanesiana mobilitata, orde di giornalisti e fotografi e poi l'attesissimo incontro con il regista statunitense è stato un flop colossale. Ha una bocca, non ha una bocca? Non si sa perchè il volto era coperto da una mascherina nera degna dei banditi più feroci dei film western.

Personalmente non lo ho mai amato e i suoi dieci "capolavori" li ho sempe considerati una delle tanti iperboli che vengono sparse per il mondo dagli Stati Uniti d'America, gli autonominatisi "guardiani della libertà del mondo". […] amando molto il cinema, da quando lessi che Pulp fiction dai lettori di Q, celebre mensile cinematografico che ho letto sin dall'inizio, era considerato il miglior film della soria del cinema non l'ho più sopportato. Nei primi cento Akira Kurosawa era piazzato ben dopo il cinquantunesimo posto e mi bastò.

[…] La visita a scena muta sarebbe dovuta servire a lanciare il libro sul cinema, e su di lui […] ma, purtroppo, si è rivelata fallimentare su tutti i fronti, un affronto che Brescia, la Leonessa d'Italia, proprio non si meritava. Le iperboli stanno uccidendo il mondo così come il politicamente corretto. Però gli orfani […] possono stare tranquilli: si sa che sta preparando un nuovo film, che ha già detto sarà il suo ultimo e speriamo mantenga la parola. Va bene così.

Intanto, per restare in argomento di enormi, e Tarantino sicuramente lo è, lo scrittore James Patterson, che con più di 350 milioni di copie vendute è lo scrittore vivente che ha venduto di più, ha detto e ripetuto che non bisogna assolutamente dare retta a queste notizie, quai sempre false e inesistenti. E se lo dice Patterson, uno che scrive libri avvincenti che vanno giù come bicchiri d'acqua, occorre dargli ragione. […] E buona Pasqua e miglior pasquetta. Siate parchi, se potete, non porci. Sarà una risata che li seppellirà.

