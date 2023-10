"'LIBERO', 'IL GIORNALE' E 'LA VERITÀ' SONO DIVENTATI MANGANELLI MEDIATICI DELL'ATTUALE MAGGIORANZA” - MASSIMO GIANNINI A "UN GIORNO PECORA": “SALLUSTI DICE CHE E' STATO MATTARELLA A VOLERE IL MIO ADDIO A 'LA STAMPA'? È SURREALISMO” - "GIORGIA MELONI SI È LAMENTATA CON ME DEL COMPORTAMENTO DI UN GIORNALISTA, ILARIO LOMBARDO, CHE AVREBBE RISO QUANDO PARTECIPAVA ALLE SUE CONFERENZE STAMPA...” – "IL MIO RITORNO A 'REPUBBLICA'? TUTTO CONCORDATO. IO DIRETTORE? NO, E NEANCHE IN FUTURO" - VIDEO

Giorgia Meloni? “Ci siamo incontrati tempo fa in aereo, su di un volo Milano-Roma, lei era stata al GP di Monza e io a Cernobbio. Lei si è lamentata con me del comportamento che ha con lei un giornalista de la Stampa, uno dei nostri migliori, Ilario Lombardo, che, a suo avviso, avrebbe riso quando partecipava alle sue conferenze stampa. Ecco, questo episodio mi è tornato alla mente quando l'altro giorno lei era in Parlamento e sorrideva mentre parlava Conte”.

A raccontare l'aneddoto, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Massimo Giannini, giornalista e attuale editorialista. Lei come rispose alla premier? “Le dissi che non mi risultava ma che mi sarei informato. Ma non l'ho fatto, perché difendo i miei giornalisti e sono persuaso che Ilario non abbia mai mancato di rispetto”. Quell'incontro avveniva quando lei era ancora direttore de La Stampa.

Oggi è tornato a Repubblica invece. Come mai? “Era tutto concordato - ha spiegato a Un Giorno da Pecora - dopo tre anni e mezzo vado a rafforzare la Repubblica, questa sarebbe l'intenzione almeno. Nel quadro del rafforzamento faccio un sacco di cose: un editoriale per il quotidiano, un commento per Affari e Finanza, una rubrica sul Venerdì, una rubrica su Io Donna ed il podcast tutti i giorni. Insomma, c'è da lavorare...”

C'è il progetto di fare il direttore di Repubblica? “No e non credo neanche in futuro: io ormai ho una certa età...” Secondo Alessandro Sallusti, direttore de il Giornale, sarebbe stato addirittura Mattarella a volere il suo addio a la Stampa. “In certi giornali abbiamo raggiunto livelli di surrealismo....” A quali quotidiani si riferisce? “A Libero, il Giornale e la Verità - ha detto Giannini - che sono i manganelli mediatici dell'attuale maggioranza”.

MASSIMO GIANNINI