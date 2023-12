"L'OLOCAUSTO È UN'IMMAGINAZIONE NATA DALLA FANTASIA DI BANDE SIONISTE" - I DELIRI TRASMESSI DA UN CANALE LIBANESE, "AL MAYADEEN TV", IN MEZZO MONDO - LA RETE SATELLITARE PRO-HAMAS RIESCE A MANDARE IN ONDA I SUOI PROGRAMMI IN EUROPA GRAZIE A DUE SATELLITI DELLA MULTINAZIONALE FRANCESE "EUTELSAT" CHE SI "APPOGGIA" A DUE TELEPORTI (CIOÈ DELLE MEGA PARABOLE) CHE SI TROVANO IN ITALIA - AL NOSTRO PAESE, PERO', NON È MAI STATA CHIESTA L'AUTORIZZAZIONE...

Alessandro Longo, Giuliano Foschini per "La Repubblica"

al mayadeen tv 5

In Italia è finito sotto inchiesta un canale televisivo che nega l’Olocausto: «Un’immaginazione nata dalla fantasia di bande sioniste», dicono in una serie di programmi mandati a ciclo continuo in mezzo mondo. Una televisione che mitizza i terroristi di Hamas, costruendo servizi che li racconta come eroi. Che inneggia al pogrom del 7 ottobre parlando di «atto di resistenza civile» e che, per allontanarsi dal Medioriente, tratta Putin come eroe e l’Ucraina come un regime nazista.

Si tratta del canale libanese Al Mayadeen Tv, una rete satellitare che si rivolge a tutto il mondo arabo ed è da tempo al centro di accuse di antisemitismo. Accuse che il Comitato Denis Diderot - una rete internazionale di accademici, esperti e professionisti del settore audiovisivo nata lo scorso anno proprio per arginare in qualche modo le fake news in tempi di guerra – ha rilanciato in queste ore mettendo insieme una serie di elementi raccolti negli ultimi mesi di guerra e non solo.

al mayadeen tv 4

La questione è che un pezzo di Al Mayadeen Tv si trova in Italia. Un pezzo cruciale, perché è quello che le consente di rimbalzare in tutto il Medioriente e nella maggior parte dei Paesi europei. Il canale trasmette infatti grazie a due satelliti della Eutelsat, multinazionale francese. Che vengono controllati da due teleporti (i sistemi, per intenderci, che comunicano dal suolo con il satellite) che si trovano in Italia. Così come il Comitato ha potuto ricostruire, quindi, la responsabilità su quello che viene trasmesso è tecnicamente del nostro Paese. A cui però non è stata mai chiesta l’autorizzazione.

al mayadeen tv 3

Repubblica ha potuto verificare che sull’argomento è stata aperta immediatamente un’inchiesta dell’Agcom: il presidente Giacomo Lasorella ha infatti chiesto alla polizia giudiziaria di verificare l’esatta ubicazione dei teleporti, in modo da confermare quando Eutelsat sostiene. […]

al mayadeen tv 2

Tanto più che, come ha spiegato la stessa Agcom, mai alcuna autorizzazione è stata richiesta all’Autorità. In queste ore si sta verificando se una qualche domanda sia stata presentata in altri Paesi europei, ma questo non cambia molto le carte in tavola visto che la normativa che regola il settore nasce proprio a Bruxelles. […]

al mayadeen tv 6