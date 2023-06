"UNA 'REVENGE SONG' COME QUELLA DI SHAKIRA? MI AUGURO DI NO: MA POTREI FARLO ANCHE IO" - ORIANA SABATINI, LA FIDANZATA DI PAULO DYBALA VUOLE SBOMBALLARCI I TIMPANI CON UNA CANZONE FIRMATA CON IL RAPPER "BORO BORO" - "NON MI È MAI PESATO AVERE UNA MAMMA FAMOSA, UNA ZIA FAMOSA (GABRIELA, EX TENNISTA) E ORA UN FIDANZATO FAMOSO. PAULO È SEMPRE SCHIETTO: NON MI FA SCONTI…" - VIDEO

oriana sabatini paulo dybala 1

Estratto dell'articolo di Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera

Figlia di (Catherine Fulop, in Argentina una diva), nipote di (Gabriela Sabatini, l’ex tennista argentina) e, da qualche anno, anche fidanzata di (Paulo Dybala, calciatore della Roma). Eppure Oriana Sabatini non è tra chi sostiene che emergere sia più complicato se sei figlio d’arte […] «Sono orgogliosa della mia famiglia e delle carriere di tutti, per questo non mi è mai pesato avere una mamma famosa, una zia famosa e ora un fidanzato famoso», […] Modella, influencer e cantante, ha debuttato sul mercato italiano con un singolo firmato con il rapper Boro Boro, «Coco Chanel».

oriana sabatini 6

Quando ha capito che anche la sua sarebbe stata una vita artistica?

«Da piccola. Mia mamma è un’attrice; io da bambina frequentavo teatri e set. Mi piaceva recitare e cantare, ma essendo una perfezionista ho preferito scegliere: non si può ambire all’eccellenza se non ti dedichi del tutto a qualcosa».

[…]

Sente di esserci riuscita?

oriana sabatini 4

«Ora in Argentina c’è gente che dice a mia mamma: “Lei è la mamma di Oriana?”. È divertente. Ma la costruzione di un’identità credo sia il lavoro di ogni essere umano e che vada avanti per tutta la vita».

Potrebbe mai fare come Shakira che ha cantato il tradimento subìto?

«Mi auguro di no: vorrebbe dire che le cose non sono andate bene con Paulo. Ma sì, potrei farlo anche io, forse non esponendomi così tanto. Ma sono una sua fan da quando ero piccola: avevo i suoi cd e copiavo come ballava».

[…]

oriana sabatini 5

Ha un seguito enorme: ne sente la responsabilità?

«Decisamente sì. Cerco sempre di dire quello che avrei avuto bisogno di ascoltare quando ero adolescente. Parlo di disordini alimentari, di salute mentale. Sono una femminista e mi schiero contro il patriarcato: credo sia giusto e doveroso esporsi rispetto a certe tematiche, specie se hai la possibilità di rendere più visibili certi temi».

[…]

Il suo fidanzato le dà dei consigli?

«È sempre schietto: mi fa delle recensioni oneste. Lo apprezzo per questo e tengo in considerazione quello che dice: non mi fa sconti e, amando la musica, è anche competente. Se una canzone gli piace, gli piace davvero».

oriana sabatini 2 oriana sabatini 7 oriana sabatini paulo dybala 2 oriana sabatini paulo dybala 3 oriana sabatini paulo dybala 4 oriana sabatini 12 oriana sabatini 16 oriana sabatini fidanzata di dybala oriana sabatini 11 oriana sabatini 15 oriana sabatini 13 oriana sabatini 14 oriana sabatini 3