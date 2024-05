"ALCUNE GIORNALISTE DEL TG1 CHE NON HANNO ADERITO ALLO SCIOPERO, TRA CUI LAURA CHIMENTI, SONO STATE MINACCIATE DI MORTE SUI SOCIAL" – LA DENUNCIA DEL DG RAI GIAMPAOLO ROSSI MENTRE L’AD ROBERTO SERGIO SQUADERNA I DATI DELL’OSSERVATORIO DI PAVIA PER DIMOSTRARE CHE LA RAI NON E' TELE-MELONI - IL CONFRONTO TRA LA PREMIER E LA SCHLEIN (“LAVORIAMO PER OSPITARLO IN RAI”) E IL CASO DELLE SCARPE DI JOHN TRAVOLTA A SANREMO: “L’AZIENDA HA CHIESTO IL RISARCIMENTO DANNI E BLOCCATO IL PAGAMENTO PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTORE” – IL PROGRAMMA DI SAVIANO "INSIDER" SARA' NEI PALINSESTI ESTIVI O INVERNALI

roberto sergio con rossi

SERGIO, TELEMELONI? LA PRESENZA DEL GOVERNO È RIDIMENSIONATA

(ANSA) -"Rispondiamo alle accuse di fare della Rai una sorta di Telemeloni con i dati che sono quelli dell'Osservatorio di Pavia. A cominciare dai notiziari. L'Osservatorio ha ritenuto all'inizio della legislatura - periodo ottobre 2022- primo trimestre 2023 (gestione Fuortes) - la presenza dell'esecutivo appariva superiore alla media dei governi precedenti, 40%, quando per prassi la media è intorno al 33%.

Tale presenza è andata via via ridimensionandosi, tornando nell'ambito delle percentuali registrate nelle legislature precedenti, nella seconda parte del periodo considerato, quindi durante il nostro mandato. Per quanto riguarda i partiti, si arriva ad aprile 2023 in poi addirittura a una leggera sottorappresentazione di Lega e Fratelli d'Italia"".

marinella soldi roberto sergio giampaolo rossi

Lo spiega l'Ad della Rai, Roberto Sergio, in Vigilanza. "Anche nei programmi di approfondimento di Rai1 e Rai2, il tempo del governo era al 30%, ora è sotto il 20%, la maggioranza è al 28-29%, il 37-38% va alle opposizioni. Nei programmi informativi di Rai3 le opposizioni hanno il 45%. Per quanto riguarda le rubriche dei tg, emerge un sostanziale riequilibrio - sottolinea ancora Sergio - tra maggioranza, opposizione e governo".

ELLY SCHLEIN GIORGIA MELONI

SERGIO, LAVORIAMO PER OSPITARE IL CONFRONTO TRA I LEADER

(ANSA) - "Stiamo lavorando per far sì che si possa ospitare il confronto tra i leader: ci sarà un unico confronto tra tutti i leader candidati, prima del voto, lavoriamo perché possa essere ospitato" sulla Rai. Lo spiega l'Ad Roberto Sergio in commissione di Vigilanza, in vista delle Europee.

SERGIO, INVIATA A DI MARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

(ANSA) - "È stata inviata ieri a Franco Di Mare, via pec, a documentazione che aveva richiesto". Lo annuncia l'Ad della Rai, Roberto Sergio, in Vigilanza.

giampaolo rossi roberto sergio

SERGIO, INSIDER NEI PROSSIMI PALINSESTI

(ANSA) - "Ho chiesto al direttore Stefano Coletta di inserire Insider nei prossimi palinsesti estivi o invernali". Lo ha annunciato l'Ad Rai, Roberto Sergio, in Commissione di Vigilanza, riferendosi al programma di Roberto Saviano che non era andato in onda.

SERGIO, SUL CASO TRAVOLTA LA RAI HA CHIESTO I DANNI

(ANSA) - Sul caso Travolta a Sanremo "dall'audit interno è emerso che né i dipendenti né i collaboratori esterni della Rai erano a conoscenza della volontà dell'attore di indossare le scarpe con il logo dell'azienda U-Power, poco noto al pubblico, non risconisciuto prima dell'ingresso, e il contratto stipulato con la società Divina Luna prevedeva espressamente il divieto di introdurre elementi di valenza pubblicitaria o promozionale se non da Rai autorizzato.

john travolta con le scarpe u power a sanremo

L'esibizione ha violato gli accordi, abbiamo avviato un'azione al tribunale civile di Roma, a carico di Divina Luna e di U-Power, per inadempimento contrattuale e violazione degli obblighi di correttezza, per il risarcimento danni anche reputazionali. Peraltro è stato sospeso il pagamento dell'intero compenso per la prestazione di Travolta". Lo spiega l'Ad Rai Roberto Sergio in Vigilanza. Quanto a un presunto ruolo di Amadeus esterno agli accordi con Travolta, "non abbiamo nessun tipo di coinvolgimento né conoscenza della materia: se la società che rappresenta Travolta abbia inteso fare accordi che vanno oltre le indicazioni previste, non è noto, non siamo coinvolti, lo saremmo se fossero accertati i fatti accaduti".

ROSSI, CON IL PIANO INDUSTRIALE RAI CENTRALE NEL NUOVO SCENARIO

(ANSA) - "Attraverso l'attuazione del Piano Industriale vogliamo continuare ad essere all'altezza dei principali obiettivi che ci siamo posti: ridefinire la funzione del Servizio Pubblico oggi e garantirne la centralità anche nel nuovo scenario competitivo, rafforzare il ruolo di Rai quale principale volano di sostegno e sviluppo dell'industria dell'audiovisivo italiano e garantire la sostenibilità economico finanziaria dell'azienda, aggredendo il debito e mettendo in questo modo in sicurezza la Rai". Lo spiega nel suo intervento in commissione di Vigilanza il direttore generale di Viale Mazzini, Giampaolo Rossi.

ROSSI, AUMENTATA L'OFFERTA DI PROGRAMMI DI INCHIESTA

giampiero rossi roberto sergio

(ANSA) - Rispetto all'anno precedente "la nostra offerta ha evidenziato un incremento del numero di programmi di inchiesta giornalistica con nuove produzioni originali quali Far West con Salvo Sottile, e Todo Modo con Emilia Brandi e un incremento del numero di ore di programmazione complessive, in particolare nel prime time: oltre ai nuovi programmi le trasmissioni Report e Indovina chi viene a cena con una puntata in più". Lo sottolinea il dg della Rai, Giampaolo Rossi, nel suo intervento in commissione di Vigilanza. "Questi elementi - rileva - non possono che rassicurare tutti coloro che temevano che il Contratto di Servizio prevedesse una riduzione di questo tipo di offerta".

ROSSI, MINACCE A GIORNALISTE TG1 CHE NON HANNO SCIOPERATO

(ANSA) - "In queste ore ci sono state alcune giornaliste della Rai, del Tg1 in particolare, che non hanno aderito allo sciopero, tra cui Laura Chimenti, che sono state oggetto di aggressioni violentissime e di minacce di morte perfino sui social". Lo denuncia il dg della Rai, Giampaolo Rossi, in Vigilanza, chiedendo alla commissione di esprimere solidarietà verso "giornaliste che hanno deciso di lavorare e che invece stanno subendo un'aggressione per il clima che si è venuto a creare per questo sciopero".

giampiero rossi roberto sergio marinella soldi

ROSSI, BASTA AZIONI DISTRUTTIVE E AUTODISTRUTTIVE SU RAI

(ANSA) - "Chiediamo a tutti una collaborazione responsabile e costruttiva affinché non si smetta mai di sentire come nostro, prezioso e nazionale il patrimonio Rai, tutelandolo e rifuggendo sempre ogni azione distruttiva, autodistruttiva e denigratoria". Con questo "invito" il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, conclude il suo intervento in commissione di Vigilanza.

"La nostra sfida, comune a quella di tutti i Servizi Pubblici europei - sottolinea Rossi - è in primis continuare a farci scegliere, rispondendo attivamente ai cambiamenti di mercato e resistendo in uno scenario accelerato e in costante mutamento, senza mai dimenticare la centralità delle persone: gli spettatori, cuore della nostra missione e i dipendenti Rai, motore di questo piano industriale tanto sfidante.

laura chimenti

L'impegno di tutta l'azienda - perno dell'industria audiovisiva italiana - è volto a mantenere tale posizionamento che ci vede oggi con una delle più ampie offerte in Europa a fronte di uno dei finanziamenti pubblici pro capite più bassi; primo editore come spesa in contenuti italiani originali; broadcaster con la base giornalistica più ampia e capillare che garantisce una capacità di copertura delle notizie senza eguali. Per realizzare questo ambizioso, quanto necessario disegno, abbiamo bisogno di partecipazione ed entusiasmo".

ROSSI, NESSUNA FUGA DALLA RAI, SOLO LOGICHE DI MERCATO

(ANSA) - "Abbiamo letto ricostruzioni farneticanti sull'addio di Amadeus. La più grande motivazione è sempre dettata da nuovi stimoli e una sorta di maggiore autonomia nella costruzione dei programmi. Non c'è stata nessuna fuga, le regole sono dettate dal mercato".

LA NUOVA RAI MELONIANA - VIGNETTA BY ELLEKAPPA

Lo ha detto il dg Rai, Giampaolo Rossi, in audizione in Commissione di Vigilanza. "La Rai ha vincoli maggiori che rendono difficile competere con soggetti che si muovono liberamente sul mercato - ha proseguito -. La perdita dei talent viene ripagata dalla capacità di attrarne altri, come Giletti, Alessia Marcuzzi e Chiambretti. E' un mercato in ebollizione e sarà interessante vedere come evolverà".

ROSSI, NESSUN COMPORTAMENTO ANTISINDACALE CONTRO SCIOPERO

(ANSA) - "Non c'è stato alcun comportamento antisindacale da parte dell'azienda nello sciopero, ma una spontanea presenza che ha consentito di mandare in onda i tg. Una presenza legittima come stabiliscono le sentenze che equiparano la libertà di scioperare a quella di non scioperare. Lo sciopero ha riscontrato un'adesione del 56% su tutti i giornalisti e del 71% se si calcolano solo i presenti. Se l'adesione fosse stata più alta non sarebbe stato possibile mettere in onda i tg. L'affluenza non è stata tale da non consentire di mandare in onda le edizioni più importanti". Lo ha detto il dg Rai, Giampaolo Rossi in Vigilanza.

giampiero rossi roberto sergio marinella soldi laura chimenti amadeus emma d'aquino